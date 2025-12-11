PVT Logistics hoàn tất phát hành hơn 13 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho hơn 1.400 cổ đông

CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics, MCK: PDV, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 3/12/2025, PVT Logistics đã hoàn tất phân phối hơn 13,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 1.469 cổ đông, còn lại 231 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý IV/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 132,2 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Ảnh minh họa

Sau đợt phát hành, tổng số lượng cổ phiếu của PVT Logistics tăng từ gần 66,1 triệu cổ phiếu lên hơn 79,3 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 661 tỷ đồng lên gần 793,2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/11/2025, PVT Logistics đã đưa hơn 66 triệu cổ phiếu PDV niêm yết trên sàn HoSE với giá tham chiếu là 12.450 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch chiều ngày 11/12/2025, cổ phiếu PDV đang giao dịch ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, giảm 19,7% so với giá chào sàn.

Về CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics), doanh nghiệp tiền thân là CTCP Vận tải sản phẩm Dầu mỏ Phương Đông được thành lập từ tháng 4/2007.

Hiện doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, vận tải hàng hóa bằng ô tô, vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ cung ứng tàu biển, đại lý hàng hải,...

Tính đến ngày 30/9/2025, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, MCK: PVT, sàn HoSE) đang sở hữu 51,87% vốn điều lệ của PVT Logistics.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PVT Logistics mang về doanh thu thuần gần 1.408,3 tỷ đồng, tăng 37,4% so với 9 tháng đầu năm 2025. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 48,6 tỷ đồng, giảm 78,2%.

Năm 2025, PVT Logistics lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến đạt 88 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 55,2% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.