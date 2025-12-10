Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-12-2025 - 10:17 AM | Doanh nghiệp

Một công ty sắp chốt danh sách trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%

Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính Phốt pho Apatit Việt Nam sẽ phải chi khoảng 250 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã CK: PAT) vừa công bố phương án chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2025.

Theo đó, Phốt pho Apatit Việt Nam sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 10.000 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức là 25/12/2025, thời gian chi trả cổ tức dự kiến ngày 15/1/2026.

Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính Phốt pho Apatit Việt Nam sẽ phải chi khoảng 250 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến ngày 30/9/2025, công ty con của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã CK: DGC) là Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang sở hữu gần 12,8 triệu cổ phiếu PAT (tỷ lệ sở hữu 51%). Ước tính, Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ nhận về hơn 127,5 tỷ đồng tiền cổ tức từ Phốt pho Apatit Việt Nam.

Ngoài ra, ông Đào Hữu Huyền- Chủ tịch HĐQT của Hóa chất Đức Giang, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Phốt pho Apatit Việt Nam cũng đang sở hữu hơn 1,9 triệu cổ phiếu PAT (tỷ lệ sở hữu 7,69%), ước tính sẽ nhận về 19,2 tỷ đồng cổ tức.

Ông Đào Hữu Duy Anh- Phó Chủ tịch HĐQT của Hóa chất Đức Giang, Thành viên HĐQT của Phốt pho Apatit Việt Nam, cũng đang sở hữu gần 2,3 triệu cổ phiếu PAT (tỷ lệ 9,03%), dự kiến nhận về gần 22,6 tỷ đồng cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Phốt pho Apatit Việt Nam mang về doanh thu thuần hơn 1.420 tỷ đồng, tăng gần 10% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 272 tỷ đồng, tăng 48,1%.

Năm 2025, Phốt pho Apatit Việt Nam đã lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 1.818 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 300 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 78% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của Phốt pho Apatit Việt Nam tăng 23,3% so với đầu năm, lên mức gần 1.150 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 385 tỷ đồng, tăng 5,8%.﻿

'Vua phốt pho' tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

