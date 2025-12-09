'Vua phốt pho' tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/1/2026.

Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 8/12, CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã: DGC) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/12 để tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025. Tỷ lệ chi trả là 30%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/1/2026.

Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền DGC dự kiến chi trả cho đợt cổ tức này vào khoảng 1.140 tỷ đồng. Mức tạm ứng trên tương đương với kế hoạch chia cổ tức của doanh nghiệp trong hai năm liên tiếp 2023–2024. Trước đó, năm 2022, công ty từng chia cổ tức tiền mặt lên tới 40%, cao hơn kế hoạch ban đầu nhờ kết quả kinh doanh bứt phá.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, Hoá chất Đức Giang đặt mục tiêu doanh thu 10.385 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng, giảm hơn 3%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu đã đạt 8.521 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 2.532 tỷ đồng, tăng 9%. Biên lợi nhuận gộp có xu hướng thu hẹp, giảm từ 35,3% xuống 33,3%, khiến tốc độ tăng lợi nhuận chậm hơn doanh thu.

Tại thời điểm cuối quý III/2025, vốn chủ sở hữu của DGC đạt 16.011 tỷ đồng, trong đó vốn cổ phần là 3.798 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên tới 9.042 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 13.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, tăng hơn 2.400 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm khoảng 68% tổng tài sản. Riêng trong 9 tháng, khoản tiền gửi mang về cho công ty 447 tỷ đồng tiền lãi, tăng 11% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC chốt phiên 8/12 tại mức 94.000 đồng/cp, diễn biến khá đi ngang trong thời gian gần đây.

Dự án bất động sản hơn 4.500 tỷ đồng của Hoá chất Đức Giang được chấp thuận sau 5 năm chờ đợi

