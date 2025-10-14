Tin vui từ Hóa chất Đức Giang (DGC) cho siêu dự án bô xít 2,3 tỷ USD

Ngày 12/10/2025, trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, Hóa chất Đức Giang đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về việc nghiên cứu, khảo sát và đề xuất phát triển Dự án Tổ hợp Bô xít – Alumin – Nhôm. Đây là cơ sở pháp lý ban đầu để doanh nghiệp triển khai các thủ tục tiếp theo cho dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 58.000 tỷ đồng (khoảng 2,3 tỷ USD).

Theo kế hoạch được công bố, DGC hướng tới xây dựng một chuỗi giá trị khép kín, chế biến sâu từ quặng bô-xít thô đến nhôm thỏi thành phẩm. Tổ hợp dự án bao gồm hai thành phần chính: Dự án Tổ hợp Bô xít – Alumin tại xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng, khai thác nguyên liệu từ cụm mỏ số 4 (Đắk Nông cũ, theo Quy hoạch 866) và Dự án Nhà máy điện phân nhôm tại ven biển tỉnh Bình Thuận.

Các dự án khai thác bô-xít và sản xuất alumin với công nghệ hiện đại, chế biến sâu được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới. Ảnh: Internet

Cụ thể, tổ hợp tại Lâm Đồng sẽ khai thác 14,4 triệu tấn quặng thô/năm, sau đó đưa vào 3 nhà máy tuyển quặng để cho ra 5,8 triệu tấn quặng tinh/năm. Sản phẩm alumin sau đó sẽ được vận chuyển đến nhà máy tại Bình Thuận cũ để sản xuất ra nhôm thành phẩm. Vị trí ven biển được lựa chọn nhằm tận dụng lợi thế nguồn điện từ nhiệt điện và năng lượng tái tạo, một yếu tố cốt lõi trong sản xuất nhôm.

Khi đi vào vận hành ổn định, toàn bộ tổ hợp được thiết kế để đạt công suất 2 triệu tấn alumin/năm và 500.000 tấn nhôm/năm. Với quy mô này, DGC kỳ vọng dự án sẽ mang về doanh thu 37.000 tỷ đồng mỗi năm và đóng góp hơn 4.800 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh hàng năm. Lộ trình thực hiện dự án dự kiến kéo dài từ năm 2025 đến năm 2030.

Với tổng mức đầu tư gần 2,3 tỷ USD, bài toán nguồn vốn là yếu tố then chốt đã được ban lãnh đạo DGC chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo chia sẻ tại ĐHĐCĐ năm 2024, doanh nghiệp sẽ kết hợp cả vốn tự có và vốn vay. Hiện DGC có gần 10.000 tỷ đồng tiền mặt, cùng với cam kết cấp tín dụng trị giá 14.500 tỷ đồng từ Vietcombank. Chủ tịch Đào Hữu Huyền từng khẳng định: “Đức Giang thừa sức thực hiện đầu tư 1 tỷ USD ban đầu vì tầm cỡ công ty giờ đã khác... Chúng ta đã có nguồn lực để thực hiện”.

Tham vọng của DGC cũng phù hợp với định hướng của Chính phủ tại Quy hoạch khoáng sản giai đoạn 2021 - 2030, vốn nhấn mạnh việc khai thác bô-xít phải gắn với chế biến sâu và ưu tiên các nhà đầu tư có đủ năng lực. Thực tế, dự án này đã được DGC xúc tiến từ lâu. UBND tỉnh Đắk Nông đã đồng ý cho doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát vị trí mỏ tại huyện Tuy Đức và huyện Đắk Song từ giữa năm 2022. Lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định đang nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch để tạo động lực phát triển kinh tế, thu hút các nhà đầu tư lớn.