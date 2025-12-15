Ngày 15/12/2025, VinFast chính thức khánh thành nhà máy ô tô điện tại Subang, Tây Java, Indonesia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược kiện toàn năng lực sản xuất toàn cầu và cam kết lâu dài với thị trường Indonesia.

Lễ khánh thành Nhà máy VinFast tại Subang có sự tham dự của Ông Airlangga Hartarto – Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia; Ông Arrmanatha C. Nasir – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia; Ông Andi Sudirman Sulaeman - Thống đốc Tỉnh Nam Sulawesi; Ông H. Erwan Setiawan – Phó Thống đốc tỉnh Tây Java; Ngài Tạ Văn Thông – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia, cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương Indonesia và các đối tác chiến lược của VinFast tại quốc gia này.

Nhà máy xe điện VinFast tại Subang được đưa vào vận hành chỉ sau 17 tháng kể từ ngày động thổ, khẳng định tốc độ triển khai thần tốc và năng lực thực thi mạnh mẽ của VinFast.

Đây là nhà máy thứ tư của hãng chính thức đi vào hoạt động trên toàn cầu, đồng thời là nhà máy đầu tiên tại Indonesia và Đông Nam Á (bên ngoài Việt Nam).

Việc nhà máy đi vào hoạt động đúng tiến độ thể hiện rõ cam kết của VinFast đối với mục tiêu đẩy mạnh nội địa hóa, phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp xe điện của Chính phủ Indonesia. VinFast lên kế hoạch nhanh chóng nâng tỷ lệ nội địa hóa lên hơn 40% trong năm 2026, 60% vào năm 2029 và đạt 80% từ năm 2030 trở đi, tuân thủ các quy định của Chính phủ Indonesia về tỷ lệ nội địa hóa của ngành công nghiệp, đồng thời chủ động phát triển hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ xung quanh tổ hợp Subang.

Nhà máy VinFast tại Subang nằm trên khu đất có diện tích 171 ha, được đầu tư theo nhiều giai đoạn với tổng vốn đầu tư lên tới trên 1 tỷ USD. Trong các giai đoạn tiếp theo, công suất nhà máy có thể nâng lên 350.000 xe/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Indonesia, cũng như mở ra khả năng xuất khẩu sang những quốc gia khác.

Trong giai đoạn 1, tổng mức đầu tư của VinFast sẽ lên tới hơn 300 triệu USD và công suất nhà máy đạt 50.000 xe/năm. Nhà máy cũng được đầu tư đồng bộ hệ thống dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, với mức độ tự động hóa cao, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tổ hợp có đầy đủ các phân xưởng trọng yếu như xưởng Hàn thân vỏ, xưởng Sơn, xưởng Lắp ráp, cùng Trung tâm kiểm định chất lượng và khu kho vận Logistics.

Đặc biệt, dự án còn dành quỹ đất phát triển cụm nhà máy phụ trợ cho các nhà thầu và doanh nghiệp nội địa, dự kiến được mở rộng trong những năm tới, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình nội địa hóa sâu rộng.

Khi vận hành ở công suất tối đa, nhà máy VinFast tại Subang dự kiến tạo ra từ 5.000 đến 15.000 việc làm trực tiếp cho lao động địa phương, cùng hàng nghìn việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng và dịch vụ liên quan. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Subang, vốn đang được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp mới của Tây Java.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy tập trung lắp ráp các mẫu xe điện chiến lược gồm VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 phiên bản tay lái nghịch, phục vụ thị trường Indonesia. Đây đều là những dòng xe phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và gia đình hiện đại.

Nhà máy cũng sẽ đảm nhiệm việc lắp ráp những mẫu sản phẩm mới dự kiến được VinFast giới thiệu tại thị trường Indonesia trong năm 2026, bao gồm các mẫu xe máy điện và dòng MPV điện được tối ưu cho hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Việc khánh thành nhà máy tại Subang thể hiện rõ vai trò của VinFast trong việc xây dựng chuỗi giá trị xe điện Indonesia, góp phần nâng cao vị thế của Đông Nam Á trên bản đồ của ngành công nghiệp xe điện toàn cầu. Nhà máy sẽ là nền tảng quan trọng cho hệ sinh thái “Vì Tương lai Xanh” toàn diện của VinFast ở Indonesia.