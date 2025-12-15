Thủ tướng khen ngợi dự án 1,4 tỷ USD cần 40.000 tấn kết cấu thép, 120.000m³ bê tông, 10 triệu giờ công

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng ngày 14/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4, gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hai nhà máy do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)– đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) – làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Lilama – Samsung C&T là tổng thầu EPC, có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD.﻿

Trong suốt quá trình xây dựng, có 3.257 cán bộ, công nhân viên và người lao động của chủ đầu tư, tổng thầu và 138 nhà thầu tham gia thi công; khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, thiết bị và 120.000m³ bêtông được lắp đặt; tổng thời gian làm việc ghi nhận tới 10 triệu giờ công.

Với tổng công suất 1.624 MW, hai nhà máy dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Đây là dự án sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, dự án tiên phong trong hành trình chuyển đổi năng lượng từ than sang nhiên liệu sạch hơn. Dự án nhiệt điện khí có công suất lớn nhất của Việt Nam 1.624 MW. Dự án có tổ máy phát điện công suất lớn nhất Việt Nam 812 MW.

Dự án sử dụng tua bin khí 9HA.02 của GE có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay. Có khả năng đốt kèm Hydro. Nhờ đó, nhà máy đạt hiệu suất 62–64%, thuộc nhóm cao nhất hiện nay.

Dự án có thời gian lựa chọn nhà thầu EPC nhanh nhất chỉ 11 tháng. Gói thầu EPC nhà máy nhiệt điện có tỉ lệ công việc nhà thầu trong nước tham gia cao nhất (Lilama chiếm khoảng 40%).

Đặc biệt, dự án có giá thành đầu tư thấp nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam là "mảnh ghép" đặc biệt quan trọng trong củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng khẳng định, với hơn 9 tỷ kWh điện cung cấp mỗi năm từ Dự án, việc đưa vào vận hành tổ hợp nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam đã đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước (nguồn điện chủ động và ổn định), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, sạch, ổn định, hiện đại của quốc gia với "6 nhất": (1) Giá thành đầu tư thấp nhất; (2) Quy mô lớn nhất; (3) Công nghệ hiện đại nhất; (4) Công suất lớn nhất; (5) Thời gian lựa chọn nhà thầu EPC ngắn nhất (11 tháng); (6) Giá điện thương mại cạnh tranh nhất.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng đánh giá, dự án đem lại những ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, vùng kinh tế và các địa phương.

Dự án khẳng định nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải bằng "0", bảo đảm mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26. Đảm bảo an ninh năng lượng đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên đất nước.

Đánh dấu bước chuyển đổi căn bản về mặt tư duy, mô hình và xu hướng phát triển nguồn năng lượng xanh, bền vững, hiện đại, giảm 40% phát thải carbon so với điện than và 30% phát thải carbon so với điện dầu mỏ (từ nguồn năng lượng hoá thạch sang nguồn năng lượng tái tạo).

Là lời giải cho bài toán bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Giữ vai trò trung gian trong quá trình chuyển dịch, giảm thiểu tối đa việc hệ thống điện mất ổn định khi tỷ lệ năng lượng tái tạo tăng nhanh.

Dự án là hạ tầng chiến lược, đóng góp vào sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (thu ngân sách, phát triển công nghệ cao, thu hút FDI chất lượng cao, đào tạo nhân lực chất lượng cao, vận hành hệ thống cảng biển và logistics trọng điểm, phát triển năng lượng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu…).

Dự án quan trọng do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam triển khai, thể hiện vai trò chủ lực của doanh nghiệp Nhà nước trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững, cũng như chứng minh bản lĩnh, năng lực tổ chức, điều hành, phối hợp và quản trị thông minh của doanh nghiệp, nhất là dám vượt qua khó khăn.

Nền tảng cho lộ trình phát triển điện khí LNG của Việt Nam, tạo động lực cho Quy hoạch Điện VIII (hình mẫu cho 13 dự án LNG tiếp theo) và giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn với chuỗi cung ứng LNG toàn cầu.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá, để dự án được đưa vào vận hành, các chủ thể liên quan đã từng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức "chưa từng có tiền lệ", nhiều "bài toán" cần có lời giải nhanh chóng, kịp thời, đúng "đáp số".

Về tiến độ, dự án có quyết định đầu tư tháng 7/2020, tiến hành khởi công tháng 5/2022, trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp và hậu quả kéo dài.

Về vốn, dự án được thực hiện trong bối cảnh không có bảo lãnh Chính phủ, phải thu xếp vốn từ các định chế tài chính quốc tế với những chuẩn mực nghiêm ngặt.

Về cơ chế, chính sách, các thủ tục từ nghiên cứu khả thi, đàm phán hợp đồng mua bán điện - khí, đấu thầu EPC đến thu xếp vốn kéo dài tới 5 năm. Thời điểm thực hiện dự án chưa có cơ chế về tính giá khí LNG trong giá thành điện, chưa có quy định về bao tiêu sản lượng điện dài hạn (yếu tố đầu vào quan trọng để tính hiệu quả đầu tư và phương án tài chính để thu xếp vốn). Các chủ thể liên quan đã vừa làm, vừa mở rộng, vừa hoàn chỉnh dần.

Về giải phóng mặt bằng, dự án gặp nhiều khó khăn trong giải quyết về quy hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, cho thuê đất tại khu công nghiệp.

Về nguồn nguyên liệu, khi dự án bước vào giai đoạn cao điểm, việc vận chuyển thiết bị quốc tế về Việt Nam gặp nhiều khó khăn; nguồn cung nguyên vật liệu cát, đá, sỏi… từ các chủ mỏ luôn thiếu hụt.

Nhiều bài học về xử lý kỷ luật cán bộ trong các dự án năng lượng trước đây, có thể khiến các đồng chí "chùn bước".

Tuy nhiên, với sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các bộ, ngành, địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng, các chủ thể liên quan đã từng bước tháo gỡ được những khó khăn, thách thức, tập trung thi công hoàn thành dự án với tinh thần các chiến binh trên công trường, "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm".

"Có thể nói, việc xây dựng và khánh thành là dự án kiểu mẫu, tiêu biểu về nhiều mặt, nhất là việc vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trở ngại để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và bảo đảm tái định cư một cách thỏa đáng cho người dân. Chúng ta tự hào ngành điện, ngành dầu khí đã trưởng thành, lớn mạnh hơn bao giờ hết, thể hiện tinh thần, bản lĩnh Việt Nam, tầm vóc của chúng ta", Thủ tướng phát biểu.