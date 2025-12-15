Vợ cố Chủ tịch Tập đoàn 911 đăng ký nhận thừa kế 4 triệu cổ phiếu NO1

Mới đây, bà Nguyễn Thị Hải đã có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu có liên quan của người nội bộ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP Tập đoàn 911 (MCK: NO1, sàn HoSE).

Theo đó, bà Hải đã đăng ký nhận thừa kế 4 triệu cổ phiếu NO1 nhằm mục đích thực hiện chuyển quyền sở hữu do nhận thừa kế và nhận lại tài sản chung của vợ chồng.

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức chuyển nhượng không qua hệ thống của Sở Giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán, diễn ra từ ngày 17/12/2025 đến ngày 15/1/2026.

Nếu giao dịch thành công, bà Hải sẽ tăng sở hữu cổ phiếu NO1 từ hơn 1,7 triệu cổ phiếu lên hơn 5,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,28% lên 23,95% vốn và trở thành cổ đông lớn nhất của Tập đoàn 911.

Ảnh minh họa

Được biết, bà Hải là vợ của ông Lưu Đình Tuấn- cố Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn 911, đồng thời bà Hải cũng là chị gái của bà Nguyễn Thị Thơm- Thành viên HĐQT.

Trong một diễn biến khác, theo kế hoạch ngày 29/12/2025 tới đây, Tập đoàn 911 sẽ thực hiện chi trả cổ năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 6%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng.

Danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đã được chốt vào ngày 28/11/2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11/2025.

Với 24 triệu cổ phiếu NO1 đang lưu hành trên thị trường, ước tính Tập đoàn 911 sẽ phải chi khoảng 14,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Về tình hình kinh doanh, Tập đoàn 911 mang về lợi nhuận sau thuế gần 198,8 triệu đồng trong quý III/2025, giảm 96% so với quý III/2024.

Theo giải trình của Tập đoàn 911, nguyên nhân là do doanh thu quý III/2025 của doanh nghiệp giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 64,6 tỷ đồng.

Cụ thể, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm nhu cầu thị trường (một phần là do văn hóa tiêu dùng vào tháng 7 âm lịch) và biến động chi phí đầu vào trong ngành máy móc, thiết bị. Phần lớn hàng hóa nhập khẩu, biến động tỷ giá USD/VND làm giá bán tăng, ảnh hưởng đến sức mua và tiến độ đặt hàng của khách hàng.

Về phía doanh nghiệp thì do chi phí đầu vào, giá nhập khẩu máy móc, chi phí vận chuyển quốc tế và nội địa tăng đáng kể so với cùng kỳ, làm giảm biên lợi nhuận gộp. Quý này công ty có một số đơn hàng đang thực hiện dở dang, trong quý tới sẽ hoàn thành. Trong quý IV/2025, doanh nghiệp cũng đang tiếp tục triển khai các kế hoạch kinh doanh mới.



