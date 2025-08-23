'Sóng' F2 càn quét thị trường 2025: 'Người thừa kế' của các tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Hiển, bầu Thụy... đồng loạt ra trận, tài sản gia tộc tăng vọt

Tại Vingroup , sự xuất hiện của hai người con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày càng rõ nét. Người anh Phạm Nhật Quân Anh với vai trò Phó tổng giám đốc thường trực VinFast song hành cùng những kết quả kinh doanh đột phá của hãng xe.

Hơn 79.000 ô tô điện VinFast các loại đã được bàn giao đến tay người tiêu dùng Việt trong 7 tháng đầu năm, nhiều gấp hơn 2 lần so với thương hiệu xếp sau. Với mức bán đều đặn 11.000-12.000 xe/tháng từ đầu năm, VinFast luôn tạo một khoảng cách vượt trội về doanh số.﻿

Trong khi đó, người em Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000) cũng đã có màn ra mắt công chúng khi tham gia tiếp đón nguyên thủ quốc gia tại nhà máy VinFast.

Ông Hoàng được biết đến với vai trò là cổ đông lớn của quỹ đầu tư VinVentures với giá trị tổng tài sản Quỹ đang quản lý là 150 triệu USD, kiêm Tổng giám đốc của CTCP Thương mại và Dịch vụ GF.

Chỉ sau 4 tháng thành lập từ tháng 8/2024, công ty này đã trở thành nhà cho thuê xe số một tại Việt Nam, với hơn 3.238 xe đang lăn bánh trên khắp mọi miền đất nước.

Cổ phiếu họ Vingroup là một trong các "chiến thần" tăng giá từ đầu năm 2025 đến nay.﻿

Ông Phạm Nhật Vượng và 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng

Tại Techcombank , quá trình này được thể hiện rõ nét qua vai trò của các con chủ tịch Hồ Hùng Anh. Người con trai cả Hồ Anh Minh hiện là Tổng giám đốc Masterise Group,trong khi hai ái nữ Hồ Thủy Anh và Hồ Minh Anh giữ vai trò quan trọng trong Hội đồng Đầu tư của gia đình.

Với việc sở hữu trực tiếp khoảng 138 triệu cổ phiếu TCB, vai trò của ông Hồ Anh Minh không chỉ dừng lại ở việc điều hành mà còn có tầm ảnh hưởng lớn với tư cách cổ đông.

Sự lộ diện ngày càng rõ nét của thế hệ thứ 2 đặt trong bối cảnh "thiên thời địa lợi" của Techcombank từ vĩ mô đến những thông tin tích cực về việc công ty con TCBS (Chứng khoán Kỹ thương) chuẩn bị IPO.

Thị trường lượng hóa nhanh chóng, đưa cổ phiếu TCB ghi nhận mức tăng trưởng gần 60% từ đầu năm đến nay.

Mô hình chuyển giao tại SHB cũng mang lại kết quả tích cực. Dưới sự dẫn dắt của Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 tăng 20% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, người em Đỗ Vinh Quang quản lý mảng bất động sản và hàng không của Tập đoàn T&T.

Cổ phiếu SHB tăng trưởng hơn 121% và SHS đã tăng 161% từ đầu năm đến nay.

Gần đây, ái nữ nhà Bầu Thụy - bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - xuất hiện và gây chú ý khi chính thức trở thành Chủ tịch CLB bóng đá Ninh Bình.

Dù không trực tiếp nắm giữ cổ phiếu LPB, sức ảnh hưởng từ các hoạt động của gia đình đã góp phần tạo ra tác nhân tích cực, đẩy giá cổ phiếu LPB tăng vọt gần 18% chỉ trong vỏn vẹn một tuần giao dịch (từ 11/08 đến 18/08), từ vùng 40.500 đồng/cp lên đỉnh 47.800 đồng/cp.

Tại Vietjet, Tommy Nguyễn - con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - những năm trước đã lộ diện với tư cách là đồng sáng lập Swift247, một startup về logistics có hợp tác chiến lược sâu rộng với hãng hàng không này.

Sự xuất hiện của Tommy trên truyền thông gần đây trở nên quen thuộc hơn, tại những sự kiện lớn mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Cổ phiếu VJC đã tăng trưởng hơn 17% kể từ cuối tháng 7, tăng từ 125.000 đồng/cp lên mức 146.500 đồn﻿g/cp.

Tommy Nguyễn cũng đã xuất hiện bên cạnh bà Nguyễn Thị Phương Thảo tại Hội nghị của Thường trực Chính phủ

Tìm kiếm người kế nghiệp cho một doanh nghiệp luôn là câu chuyện được các nhà đầu tư quan tâm khi đó là yếu tố quan trọng để đánh giá triển vọng tương lai lâu dài của doanh nghiệp.

Trong ngắn hạn, nó phần nào trở thành một câu chuyện đầu tư hấp dẫn, nơi mỗi bước đi của người kế vị đều được thị trường dõi theo và định giá một cách sát sao. Việc các doanh nhân lớn đưa thế hệ thừa kế "ra công chúng" vào thời điểm này cũng là "thiên thời" tạo ra hình ảnh đẹp ban đầu cho con cái.