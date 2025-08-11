Buổi tối ngày 9/8, bầu trời phía Nam tp.Hồ Chí Minh được thắp sáng bởi một màn trình diễn công nghệ quy mô lớn. 1.000 drone đã vẽ nên những biểu tượng đặc trưng của Tây Ninh, đặc biệt là rồng thiêng khổng lồ bay lên trên mảnh đất Chín Rồng, kết hợp với pháo hoa nghệ thuật và đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Sự kiện này được tổ chức tại dự án T&T City Millennia của chủ đầu tư CTCP Thái Sơn Long An, một thành tiên của Tập đoàn T&T Group.

Nhưng đây không chỉ là một hoạt động quảng bá đơn thuần. Nó là chỉ dấu cho thấy chiến lược mới của Tập đoàn T&T Group, nơi các trụ cột kinh doanh đang được kết nối chặt chẽ hơn bao giờ hết và thiết lập nên “thế trận F2”.

Ở đó, nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển – thường được gọi thân mật là bầu Hiển - giữ vai trò điều phối chiến lược, trong khi việc thực thi tại các mặt trận quan trọng được giao cho hai người con trai.

Thế trận F2 của ‘bầu’ Hiển

Bản thân dự án T&T City Millennia là một tài sản chiến lược. Với quy mô gần 267 ha, T&T City Millennia được quy hoạch để cung cấp 9.000 sản phẩm đa dạng, gồm nhà phố liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự song lập, biệt thự vườn, căn hộ cao tầng.

Dự án sở hữu một vị trí được tính toán kỹ lưỡng, trải dài bên bờ sông Rạch Dơi, đối diện khu đô thị cảng Hiệp Phước và chỉ cách trung tâm Phú Mỹ Hưng một cây cầu. Nằm trên trục đường Long Hậu (Cần Giuộc, Long An), đây là "quân cờ" trọng yếu của T&T Group trong kế hoạch đón đầu xu hướng giãn dân và phát triển đô thị về phía Nam.

Việc đầu tư mạnh tay vào các sự kiện trải nghiệm như đêm nhạc hội, thay vì chỉ tập trung vào bán hàng, cho thấy một tư duy mới gắn với vai trò điều hành của ông Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của bầu Hiển tại mảng bất động sản của tập đoàn. T&T tại đây không chỉ bán một ngôi nhà, mà bán một phong cách sống lấy cảm hứng từ sự giao thoa văn hóa và thương mại sầm uất.

Mục tiêu của họ là biến Tây Ninh nói chung và T&T City Millennia nói riêng thành điểm đến mới của các sự kiện âm nhạc – nghệ thuật quy mô lớn, thu hút cư dân, du khách, nhà đầu tư và truyền thông, đồng thời thúc đẩy hình ảnh khu đô thị như một trung tâm sống – làm việc – giải trí năng động.

Sự phát triển của các đại đô thị như T&T City Millennia đặt ra một bài toán về kết nối. Đây là lúc mảnh ghép hàng không, Vietravel Airlines, có cơ hội phát huy vai trò.

Việc T&T Group đầu tư vào Vietravel Airlines trong giai đoạn ngành hàng không còn nhiều biến động có thể được lý giải như một nỗ lực tạo ra một vòng tròn dịch vụ tích hợp. Về lý thuyết, hãng bay có thể cung cấp các gói sản phẩm vận chuyển, đưa hành khách từ khắp nơi đến các khu đô thị và du lịch của tập đoàn. Mô hình này, nếu thành công, sẽ tạo ra một hệ sinh thái tự cung cấp dịch vụ, giúp gia tăng giá trị cho cả hai mảng kinh doanh và giữ chân khách hàng.

Vai trò kép của ông Đỗ Vinh Quang, vừa phụ trách một phần mảng bất động sản vừa là Chủ tịch Vietravel Airlines, cho thấy sự tích hợp chặt chẽ hai lĩnh vực này.

Mọi kế hoạch triển khai dự án quy mô lớn và mở rộng đội bay đều đòi hỏi một nền tảng tài chính vững chắc. Trọng trách này trong hệ sinh thái của bầu Hiển nằm ở Ngân hàng SHB, lĩnh vực đang mang đậm dấu ấn của người con cả, ông Đỗ Quang Vinh.

SHB được xem là yếu tố đảm bảo sự ổn định cho dòng tiền của cả tập đoàn. SHB không chỉ có khả năng cung cấp vốn cho các dự án nội bộ, mà còn có thể triển khai các sản phẩm tài chính chéo. Các gói cho vay mua nhà ưu đãi dành riêng cho khách hàng của T&T, các sản phẩm thẻ tín dụng đồng thương hiệu với Vietravel Airlines, hay các giải pháp quản lý dòng tiền cho chuỗi cung ứng là những ví dụ về sự cộng hưởng này.

Cuộc bứt tốc của ‘bầu’ Hiển

Với thế trận F2 đã được thiết lập và vận hành, cuộc bứt tốc của bầu Hiển được nhìn thấy rõ nét trong nửa cuối năm nay.

Thứ nhất, trên bầu trời là ‘cuộc đua’ triển khai đội bay. Cuối tháng 6/2025, Vietravel Airlines đón chiếc máy bay đầu tiên thuộc sở hữu của hãng – một chiếc Airbus A321. Ngay sau đó, chỉ trong những ngày đầu tháng 8, hãng tiếp tục đón thêm một chiếc Airbus A320.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Hội đồng quản trị thống nhất mục tiêu nâng quy mô đội tàu bay lên tối thiểu 10 chiếc, đồng nhất đội hình Airbus A321/A320. Hiện hãng đang sở hữu 3 tàu bay riêng, đồng nghĩa cần bổ sung ít nhất 7 tàu bay mới trong nửa cuối năm.

Bên cạnh việc tăng đội tàu, Vietravel Airlines dự kiến mở rộng mạng bay chiến lược, sẵn sàng khai thác các đường bay quốc tế. Trong nước, hãng sẽ khai thác mới hai đường bay TP.HCM - Hải Phòng và TP.HCM - Thanh Hóa, khôi phục đường bay Hà Nội - Nha Trang. Ở thị trường quốc tế, từ tháng 10/2025, hãng dự kiến thực hiện các chuyến bay thuê chuyến kết nối Hà Nội - An Huy (Trung Quốc).

Dưới mặt đất, đó là những bước chân dồn dập ở các dự án hạ tầng quốc gia và bất động sản quy mô lớn. Cuối tháng 6, liên danh có sự tham gia của T&T Group đã khởi công dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, một tuyến huyết mạch cho vùng Tây Nguyên.

Trước đó, vào tháng 3, tập đoàn cũng đã khởi công khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Cần Thơ, một bước tiến vào thị trường du lịch cao cấp của Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáng chú ý hơn cả là những đề xuất chiến lược toàn diện cho TP.HCM vào tháng 7. T&T Group đã đề xuất tham gia vào một loạt lĩnh vực trọng yếu, từ việc nghiên cứu đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, phát triển các dự án hạ tầng đô thị, đến việc xây dựng các trung tâm logistics và chợ đầu mối nông sản thế hệ mới. Loạt đề xuất này cho thấy một tầm nhìn dài hạn và tham vọng tham gia sâu vào quá trình tái cấu trúc và phát triển của đầu tàu kinh tế cả nước.

Gần đây nhất, tại Quảng Trị, vai trò của T&T Group đã được nhấn mạnh khi Thủ tướng Chính phủ trong chuyến thị sát đã trực tiếp giao nhiệm vụ, yêu cầu tập đoàn đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Thứ ba, sức mạnh tài chính được củng cố. 6 tháng đầu năm 2025, SHB lãi hơn 8.900 tỷ đồng, tăng 30% và thực hiện 61% kế hoạch năm. Kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu đang được triển khai.

Ở "thế trận F2", vai trò của ông Đỗ Quang Hiển đã chuyển từ một nhà điều hành trực tiếp sang một kiến trúc sư trưởng, người đảm bảo các trụ cột này nâng đỡ nhau một cách hiệu quả. Trong khi đó, thế hệ kế cận được trao quyền để thực thi và tạo ra kết quả ở từng mặt trận cụ thể. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng từ mô hình kinh doanh dựa vào một cá nhân sang một hệ thống được vận hành bởi một cấu trúc rõ ràng.

Hiệu quả của mô hình này, trên lý thuyết, là rất lớn. Tuy nhiên, thách thức thực tế nằm ở khả năng chuyển hóa sự cộng hưởng chiến lược thành kết quả kinh doanh. Liệu một khách hàng mua nhà có trở thành hành khách thường xuyên của hãng bay? Liệu các giải pháp tài chính có thực sự trở thành chất keo kết dính toàn bộ hệ sinh thái?

Dù thế nào, khi những động thái nói trên diễn ra gần như đồng thời trên nhiều lĩnh vực, nó cho thấy giai đoạn "bứt phá" của hệ sinh thái T&T Group không chỉ là một kế hoạch.