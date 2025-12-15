Vợ chồng Mailisa tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cung cấp thông tin về vụ việc Mailisa.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu”, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 08 đối tượng về tội "Buôn lậu”, gồm (1) Phan Thị Mai; (2) Hoàng Kim Khánh; (3) Nguyễn Thị Ngọc Trúc; (4) Trần Đan Phượng; (5) Vương Phượng Nghi; (6) Võ Hoài Sơn; (7) Lu Xueyi; (8) Đỗ Bích Thủy. Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng trị giá hàng hóa buôn lậu trong thời gian từ 2020 - 2024 tạm tính khoảng 370 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi 3 tỷ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả.

Về chất lượng các sản phẩm của hệ thống Mailisa, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành thu thập mẫu tất cả các sản phẩm do hệ thống Mailisa bán ra thị trường, hiện đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định, để đánh giá chất lượng các sản phẩm này.

Minh Quân