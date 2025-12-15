Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Chủ tịch QCGL Nguyễn Thị Như Loan, cổ phiếu QCG vừa tăng trần 4 phiên liên tiếp

Ảnh: Bộ Công An

Theo báo Công an Nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan.

Đối với hành vi vi phạm về quản lý tài sản và nhận tiền, ông Lê Quang Thung, nguyên Quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị đề nghị truy tố về hai tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định ông Thung gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng; nhận 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỷ đồng); hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân 200.000 SGD và 300.000 USD (tương đương hơn 11 tỷ đồng).

Về hành vi đưa hối lộ, ông Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. Cả hai bị can được xác định gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng. Về phần hưởng lợi, ông Lê Y Linh hưởng hơn 82 tỷ đồng; ông Đặng Phước Dừa hưởng hơn 74 tỷ đồng.

Kết luận điều tra ghi nhận ông Lê Y Linh đã đưa tổng cộng hơn 56 tỷ đồng, bao gồm 11 tỷ đồng cho ông Lê Quang Thung, 45 tỷ đồng cho ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su) và 200 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Phương (cựu Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Ông Đặng Phước Dừa cũng hối lộ hơn 56 tỷ đồng, với các khoản: hơn 11 tỷ đồng cho ông Thung, 45 tỷ đồng cho ông Thuận và 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng) cho ông Phương.

Tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09) và bà Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bị can bị xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.

Đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG), Cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Loan bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng; hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng .

Tại Tập đoàn Cao su Việt Nam, các bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: ông Võ Sỹ Lực (nguyên Chủ tịch HĐTV), ông Trần Thoại (thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc), ông Phạm Văn Hiền (nguyên Phó Tổng Giám đốc), ông Huỳnh Trung Trực (nguyên Phó Tổng Giám đốc) và ông Phạm Văn Thành (Trưởng ban Kế hoạch đầu tư). Nhóm này được xác định gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng; ông Võ Sỹ Lực, Trần Thoại và Phạm Văn Thành hưởng lợi mỗi người 2,5 tỷ đồng.

Tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, các bị can gồm: ông Nguyễn Thành Châu (nguyên Chủ tịch HĐTV), ông Lê Xuân Hòe (nguyên Chủ tịch HĐTV), bà Nguyễn Thị Gái (nguyên Tổng Giám đốc), ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư) và ông Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư). Nhóm bị can này bị xác định gây thiệt hại hơn 390 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Châu hưởng lợi 250 triệu đồng.

Tại Công ty Cao su Bà Rịa, ông Nguyễn Công Tài (nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc) và ông Nguyễn Trọng Cảnh (nguyên Phó Tổng Giám đốc) gây thiệt hại hơn 151 tỷ đồng. Ông Tài hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.

Bị can Trần Khắc Chung, nguyên kiểm soát viên phụ trách chung Tập đoàn Cao su, bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với khoản thiệt hại xác định là hơn 542 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu QCG

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/12, cổ phiếu QCG ghi nhận mức tăng kịch trần 6,82% lên 18.800 đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh trong phiên đạt hơn 1,79 triệu đơn vị. Đây là phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu này.

Về cơ cấu cổ đông, theo dữ liệu công bố, bà Nguyễn Thị Như Loan hiện là cổ đông lớn nhất nắm giữ 101.922.260 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 37,05% vốn điều lệ tại Quốc Cường Gia Lai.