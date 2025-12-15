Sếp công ty Việt vốn hóa gần 12.000 tỷ đồng đi bán bánh chưng

Ảnh: Viettel Family

Theo Chuyên trang nội bộ của Tập đoàn Viettel, tối 1/12, trên nền tảng TikTok “Hành trình Nông sản Thái Nguyên”, Viettel Post Thái Nguyên tổ chức phiên livestream giới thiệu và mở bán đặc sản bánh chưng Bờ Đậu cùng nhiều nông sản tiêu biểu của địa phương.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự tham gia trực tiếp của ông Hà Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Chuyển phát Viettel Post, cùng đội ngũ chi nhánh và đại diện các hộ sản xuất làng nghề.

Bánh chưng Bờ Đậu là đặc sản nổi tiếng của Thái Nguyên, gắn với làng nghề truyền thống hơn 60 năm tuổi. Trong phiên livestream, toàn bộ quy trình làm bánh được giới thiệu trực tiếp từ khâu chọn nguyên liệu, gói bánh đến luộc bánh.

Chia sẻ sau chương trình, ông Hà Anh Dũng cho biết chiến dịch “Hành trình Nông sản” được Viettel Post triển khai nhằm tạo thêm kênh tiêu thụ ổn định cho nông sản và đặc sản vùng miền thông qua nền tảng số. Với bánh chưng Bờ Đậu, Viettel Post tập trung vào minh bạch quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm và rút ngắn thời gian đưa hàng từ làng nghề đến tay người tiêu dùng trong mùa cao điểm cuối năm.

Phiên livestream “Bánh chưng Bờ Đậu – Tinh hoa giữa đất trời Thái Nguyên” là một điểm dừng trong chiến dịch “Hành trình Nông sản” do Viettel Post triển khai trên phạm vi toàn quốc. Thông qua hình thức livestream kết hợp bán hàng trực tuyến, chiến dịch hướng tới việc đưa nông sản, đặc sản OCOP và sản phẩm làng nghề tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trên môi trường số, hạn chế khâu trung gian và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Khác với cách tổ chức bán hàng truyền thống, lãnh đạo Viettel Post cùng đội ngũ chi nhánh tham gia xuyên suốt phiên livestream từ khâu giới thiệu sản phẩm, trao đổi với khách hàng đến theo dõi toàn bộ quy trình xử lý đơn và giao nhận sau bán.

Ảnh: Viettel Family

Bên cạnh bánh chưng Bờ Đậu, phiên live còn giới thiệu và mở bán nhiều sản phẩm đặc trưng khác của Thái Nguyên như miến dong, trà búp tía tô, tinh bột nghệ.

Toàn bộ đơn hàng phát sinh trong phiên livestream được Viettel Post đảm nhiệm khâu vận chuyển trên toàn quốc. Từ thu gom tại làng nghề, phân loại, đóng gói, trung chuyển đến giao tận tay người tiêu dùng, chuỗi logistics được tổ chức theo quy trình khép kín.

Trong thời gian tới, chiến dịch “Hành trình Nông sản” sẽ tiếp tục được Viettel Post triển khai tại nhiều địa phương, tập trung vào các mặt hàng nông sản, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP.

Viettel Post là ﻿một đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel chuyên kinh doanh các dịch vụ Chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế; Dịch vụ Logistics; Dịch vụ Fulfillment; Dịch vụ Thương mại;...

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VTP của Viettel Post đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/12 với mức giá 98.400 đồng/cp, vốn hóa doanh nghiệp đạt gần 12.000 tỷ đồng.﻿