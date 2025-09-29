Hai tuần mở rộng thần tốc, V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hợp tác với loạt “ông lớn” Viettel Post, Thế giới di dộng, PNJ đặt thêm hơn 5.000 trạm sạc, tủ đổi pin trên toàn quốc

Thời gian gần đây, V-Green đã liên tiếp công bố các thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn để mở rộng hạ tầng sạc và đổi pin xe điện trên phạm vi toàn quốc.

Với Viettel Post, hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, theo đó V-Green sẽ triển khai khoảng 3.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện, còn Viettel Post sẽ đưa vào 2.000 tủ giao nhận thông minh tại các địa điểm thuộc mạng lưới hai bên. Thỏa thuận cũng bao gồm kế hoạch phát triển mô hình nhượng quyền và sử dụng chéo dịch vụ, từ lắp đặt, vận hành đến logistics, nhằm tiến tới mục tiêu phủ sóng 500.000 cổng sạc và 150.000 tủ đổi pin trên toàn quốc.

Song song với đó, V-Green đã hợp tác với Thế Giới Di Động để thiết lập hơn 1.000 điểm sạc ô tô điện và 1.000 điểm đổi pin xe máy điện tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

Trong năm 2025, dự kiến sẽ có 350 trạm sạc ô tô và 1.360 tủ đổi pin được đưa vào hoạt động từ tháng 11. Kế hoạch giai đoạn 2026 tiếp tục bổ sung thêm 1.000 trạm sạc ô tô và 500 tủ đổi pin xe máy điện. Ngoài ra, Thế Giới Di Động cũng tham gia cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng cho toàn bộ hệ thống.

V-Green đồng thời ký biên bản ghi nhớ với FPT Retail nhằm triển khai mạng lưới trụ sạc ô tô điện và tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại các cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc. Hình thức hợp tác có thể là nhượng quyền hoặc thuê mặt bằng, tùy điều kiện cụ thể của từng điểm kinh doanh. Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ bắt đầu đi vào vận hành từ tháng 11/2025.

Đối với PNJ, V-Green và doanh nghiệp này đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai trạm sạc tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy. Hoạt động hợp tác nhằm tạo thêm tiện ích cho nhân viên và khách hàng PNJ, đồng thời phù hợp với lộ trình phát triển bền vững của doanh nghiệp, bao gồm các cam kết kiểm kê phát thải và tiến tới mục tiêu Net Zero.

Theo số liệu công bố, tính đến năm 2025, V-Green đã phát triển hơn 150.000 cổng sạc trên 63 tỉnh, thành và đặt mục tiêu đạt 500.000 cổng sạc trong vòng ba năm tới. Đơn vị này cũng liên tục vận hành các trạm quy mô lớn, trong đó có trạm siêu nhanh tại Hà Nội với 84 cổng công suất 120 kW mỗi trụ, cũng như trạm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với gần 1.200 cổng sạc, bao gồm cả ô tô và xe máy điện.

V-Green là công ty chuyên phát triển hạ tầng trạm sạc, cung cấp các sản phẩm từ sạc tại nhà (7,4 kW và 11 kW) đến trạm sạc công cộng AC và DC (20–250 kW), đi kèm phần mềm quản lý thông minh và công nghệ LINK tối ưu công suất. Doanh nghiệp hiện mở rộng sang các thị trường Lào, Indonesia, Philippines.