Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai tuần mở rộng thần tốc, V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hợp tác với loạt “ông lớn” Viettel Post, Thế giới di dộng, PNJ đặt thêm hơn 5.000 trạm sạc, tủ đổi pin trên toàn quốc

29-09-2025 - 09:34 AM | Doanh nghiệp

Với trên 3.000 trạm sạc đặt tại chi nhánh Viettel Post cùng 2.000 trạm sạc, đổi pin ở Thế giới di động, chưa kể mức độ phủ sóng tại FPT Retail và PNJ, đơn vị này đã tăng loạt trạm sạc lên trên 5.000 điểm trong hai tuần.

Thời gian gần đây, V-Green đã liên tiếp công bố các thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn để mở rộng hạ tầng sạc và đổi pin xe điện trên phạm vi toàn quốc.

Với Viettel Post, hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, theo đó V-Green sẽ triển khai khoảng 3.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện, còn Viettel Post sẽ đưa vào 2.000 tủ giao nhận thông minh tại các địa điểm thuộc mạng lưới hai bên. Thỏa thuận cũng bao gồm kế hoạch phát triển mô hình nhượng quyền và sử dụng chéo dịch vụ, từ lắp đặt, vận hành đến logistics, nhằm tiến tới mục tiêu phủ sóng 500.000 cổng sạc và 150.000 tủ đổi pin trên toàn quốc.

Hai tuần mở rộng thần tốc, V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hợp tác với loạt “ông lớn” Viettel Post, Thế giới di dộng, PNJ đặt thêm hơn 5.000 trạm sạc, tủ đổi pin trên toàn quốc- Ảnh 1.

Song song với đó, V-Green đã hợp tác với Thế Giới Di Động để thiết lập hơn 1.000 điểm sạc ô tô điện và 1.000 điểm đổi pin xe máy điện tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

Trong năm 2025, dự kiến sẽ có 350 trạm sạc ô tô và 1.360 tủ đổi pin được đưa vào hoạt động từ tháng 11. Kế hoạch giai đoạn 2026 tiếp tục bổ sung thêm 1.000 trạm sạc ô tô và 500 tủ đổi pin xe máy điện. Ngoài ra, Thế Giới Di Động cũng tham gia cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng cho toàn bộ hệ thống.

V-Green đồng thời ký biên bản ghi nhớ với FPT Retail nhằm triển khai mạng lưới trụ sạc ô tô điện và tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại các cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc. Hình thức hợp tác có thể là nhượng quyền hoặc thuê mặt bằng, tùy điều kiện cụ thể của từng điểm kinh doanh. Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ bắt đầu đi vào vận hành từ tháng 11/2025.

Đối với PNJ, V-Green và doanh nghiệp này đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai trạm sạc tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy. Hoạt động hợp tác nhằm tạo thêm tiện ích cho nhân viên và khách hàng PNJ, đồng thời phù hợp với lộ trình phát triển bền vững của doanh nghiệp, bao gồm các cam kết kiểm kê phát thải và tiến tới mục tiêu Net Zero.

Theo số liệu công bố, tính đến năm 2025, V-Green đã phát triển hơn 150.000 cổng sạc trên 63 tỉnh, thành và đặt mục tiêu đạt 500.000 cổng sạc trong vòng ba năm tới. Đơn vị này cũng liên tục vận hành các trạm quy mô lớn, trong đó có trạm siêu nhanh tại Hà Nội với 84 cổng công suất 120 kW mỗi trụ, cũng như trạm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với gần 1.200 cổng sạc, bao gồm cả ô tô và xe máy điện.

V-Green là công ty chuyên phát triển hạ tầng trạm sạc, cung cấp các sản phẩm từ sạc tại nhà (7,4 kW và 11 kW) đến trạm sạc công cộng AC và DC (20–250 kW), đi kèm phần mềm quản lý thông minh và công nghệ LINK tối ưu công suất. Doanh nghiệp hiện mở rộng sang các thị trường Lào, Indonesia, Philippines.

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay Viettel Post phủ sóng 5.000 điểm sạc và giao nhận trên toàn quốc

Theo Thảo Vân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một doanh nghiệp đóng góp gần 45% vào tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Ngãi

Một doanh nghiệp đóng góp gần 45% vào tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Ngãi Nổi bật

Giấc mơ điện khí LNG 40 tỷ USD: Ông Phạm Nhật Vượng chính thức 'ra tay' với dự án 178.000 tỷ lớn nhất Việt Nam

Giấc mơ điện khí LNG 40 tỷ USD: Ông Phạm Nhật Vượng chính thức 'ra tay' với dự án 178.000 tỷ lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Liên danh Masterise Homes làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 4.000 tỷ đồng tại tỉnh Bắc Ninh

Liên danh Masterise Homes làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 4.000 tỷ đồng tại tỉnh Bắc Ninh

09:04 , 29/09/2025
Chủ tịch Đạt Phương lên sóng The Investors 30/9: Từ kỹ sư khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng đến tham vọng tập đoàn đa ngành

Chủ tịch Đạt Phương lên sóng The Investors 30/9: Từ kỹ sư khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng đến tham vọng tập đoàn đa ngành

08:28 , 29/09/2025
AEON Văn Giang sắp ra mắt – Điểm hẹn mua sắm & ẩm thực mới phía Đông Hà Nội

AEON Văn Giang sắp ra mắt – Điểm hẹn mua sắm & ẩm thực mới phía Đông Hà Nội

08:00 , 29/09/2025
BAF bắt tay Muyuan trong dự án nuôi heo nhà cao tầng 12.000 tỷ đồng

BAF bắt tay Muyuan trong dự án nuôi heo nhà cao tầng 12.000 tỷ đồng

07:54 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên