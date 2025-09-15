V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hợp tác cùng Thế giới di động biến 2.000 cửa hàng thành trạm sạc và đổi pin xe điện

Ngày 15/9, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast. Theo thỏa thuận, từ nay đến hết năm 2026, hai bên sẽ triển khai hơn 1.000 điểm sạc ô tô điện và hơn 1.000 điểm đổi pin xe máy điện tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trên toàn quốc.

Trong năm 2025, kế hoạch đặt ra là lắp đặt 350 trạm sạc ô tô điện và 1.360 tủ đổi pin xe máy điện, trong đó 360 tủ được đặt tại cùng địa điểm với trạm sạc và 1.000 tủ hoạt động độc lập. Sang năm 2026, hai bên sẽ bổ sung thêm 1.000 trạm sạc ô tô điện và 500 tủ đổi pin. Thế Giới Di Động đồng thời đảm nhận việc lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green.

Mạng lưới hạ tầng này được kỳ vọng mang lại sự thuận tiện cho người dùng ô tô và xe máy điện VinFast, đồng thời gia tăng trải nghiệm tại các cửa hàng của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Theo kế hoạch, từ ngày 1/11/2025, hệ thống tủ đổi pin tại các điểm bán của Thế Giới Di Động sẽ chính thức đi vào hoạt động, đồng bộ với kế hoạch kinh doanh xe máy điện đổi pin của VinFast.

V-Green là công ty chuyên phát triển hạ tầng trạm sạc, cung cấp các sản phẩm từ sạc tại nhà (7,4 kW và 11 kW) đến trạm sạc công cộng AC và DC (20–250 kW), đi kèm phần mềm quản lý thông minh và công nghệ LINK tối ưu công suất. Doanh nghiệp hiện mở rộng sang các thị trường Lào, Indonesia, Philippines.

Hiện V-Green sở hữu hơn 150.000 cổng sạc xe điện trên toàn quốc và dự kiến đầu tư thêm 150.000 tủ đổi pin trong 3 năm tới. Nếu kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, Việt Nam có thể trở thành một trong những quốc gia có mật độ trạm sạc cao nhất thế giới, đồng thời dẫn đầu khu vực về hạ tầng giao thông xanh.

Trong khi, Thế Giới Di Động (MWG) là đợn vị vận hành hệ sinh thái hơn 3.000 cửa hàng, gồm chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh, thương hiệu quốc tế EraBlue tại Indonesia và công ty dịch vụ Tận Tâm chuyên cung cấp giải pháp logistics, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành.



