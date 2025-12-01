Dự án tái định cư 21.000 tỷ phục vụ sân bay Gia Bình: Chủ đầu tư 3 tháng tuổi, vốn 1.000 tỷ

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang được lấy ý kiến, dự án Tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và thanh toán bằng quỹ đất.

Dự án nằm trên địa bàn các xã Đông Cứu, Gia Bình, Lương Tài và Trung Chính thuộc tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu cung cấp quỹ nhà ở tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi quá trình giải phóng mặt bằng sân bay, đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho khu vực.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch khoảng 341,27 ha, được chia thành ba phân khu chính với tổng quy mô dân số dự kiến gần 52.000 người. Cụ thể, khu tái định cư xã Gia Bình số 1 có diện tích 142,5 ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 18.440 người với các sản phẩm gồm 3.290 căn liền kề và 1.320 căn hộ chung cư.

Khu vực nghiên cứu làm dự án tái định cư sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: ĐTM).

Khu tái định cư xã Gia Bình số 2 có diện tích 30 ha, quy mô dân số khoảng 3.440 người với 860 căn nhà ở liền kề. Phân khu lớn nhất nằm tại xã Trung Chính và Lương Tài có diện tích 168,77 ha, dự kiến bố trí 4.956 căn liền kề và 2.355 căn hộ chung cư hỗn hợp, phục vụ khoảng 30.000 người.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 21.291 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Về tiến độ, dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025–2032. Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý và công tác giải phóng mặt bằng đến hết tháng 12/2025. Giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình sẽ diễn ra trong năm 2026 và dự kiến từ quý I/2027 sẽ bắt đầu nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác.

Đơn vị chủ đầu tư là CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Song Giang. Đây là một pháp nhân khá mới trên thị trường khi mới được thành lập vào ngày 4/9/2025, tức chỉ hoạt động được hơn 3 tháng tính đến thời điểm hiện tại. Doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Bắc Ninh với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản.

Về cơ cấu sở hữu, Bất động sản Song Giang có vốn điều lệ đăng ký ở mức 1.000 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất là bà Đào Ngọc Anh (sinh năm 1992), nắm giữ 99% vốn điều lệ, tương đương giá trị góp vốn 990 tỷ đồng. Bà Ngọc Anh đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Số cổ phần còn lại, tương đương 1%, được chia đều cho hai cá nhân là ông Hoàng Minh Thế và ông Hà Ngọc Tuyên.

Dữ liệu cho thấy ngay trong ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (4/9/2025), Bất động sản Song Giang đã có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính Bắc Ninh đề xuất thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đặc biệt. Chỉ 6 ngày sau đó, vào ngày 10/9/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp này lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Dự án tái định cư này là cấu phần phục vụ cho Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án trọng điểm vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 11/12. Sân bay Gia Bình được quy hoạch với quy mô cấp 4F, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế 5 sao với tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng. Việc quy hoạch khu tái định cư quy mô lớn được xem là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng cho sân bay, đồng thời tạo sinh kế mới cho người dân thông qua các dịch vụ thương mại và logistics phụ trợ hàng không.