Ngày 8/11, vòng trình bày Cuộc thi tuyển Thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (CHKQT Gia Bình) đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của ba công ty kiến trúc hàng đầu thế giới: Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) – Mỹ, Nikken Sekkei Ltd. – Nhật Bản, và Gensler – Mỹ.

Ba đơn vị tham dự đều mang đến các ý tưởng đậm bản sắc riêng, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu, đánh giá hiện trạng khu vực và định hướng dài hạn của ngành hàng không Việt Nam.

Các đề xuất thiết kế nhà ga hành khách đều lấy văn hoá và cảnh quan Việt Nam làm nền tảng sáng tạo, con người làm trung tâm - tối ưu trải nghiệm hành khách, đồng thời bảo đảm tính khả thi và bền vững trong khai thác lâu dài.

Được biết, CHKQT Gia Bình có quy mô khai thác dự kiến 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm vào giai đoạn 2030, mở rộng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2050.

CHKQT Gia Bình được quy hoạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 4F của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), hướng tới đạt chuẩn dịch vụ 5 sao Skytrax trong vận hành.﻿

Công trình được xem là dự án hạ tầng trọng điểm cấp quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược về kinh tế, an ninh - quốc phòng và đối ngoại.

Ba đơn vị tham gia thi tuyển Thiết kế đều là những tên tuổi uy tín đứng sau thiết kế nhà ga của những sân bay 5 sao Skytrax hàng đầu thế giới, tiêu biểu như Incheon (Hàn Quốc), Haneda (Nhật Bản) và Changi (Singapore).

﻿Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

Là một trong những tư vấn thiết kế tổng thể kiến trúc, quy hoạch, kỹ thuật và nội thất hàng đầu thế giới, Skidmore, Owings & Merrill (SOM) được thành lập năm 1936 tại Chicago, Hoa Kỳ.

SOM nổi tiếng với các công trình tòa nhà thương mại và văn phòng trở thành biểu tượng toàn cầu, có thể kể tới Trụ sở của hãng phim Walt Disney, Tháp Tài chính John Hancock (cao thứ hai thế giới tại thời điểm khánh thành năm 1969), Tháp Willis Tower (cao nhất thế giới tại thời điểm khánh thành năm 1973), và đặc biệt là Tháp Burj Khalifa (829,8 m cao nhất thế giới hiện nay).

Tháp Burj Khalifa

Bên cạnh các tòa nhà thương mại và văn phòng, SOM cũng là đơn vị tư vấn thiết kế cho nhiều công trình biểu tượng của các thành phố lớn, như Khách sạn Waldorf Astoria tại thành phố New York, Sân bay quốc tế O'Hare tại thành phố Chicago, Tổ hợp thương mại dịch vụ Charenton-Bercy tại thành phố Paris, Sân vận động Memorial Coliseum tại thành phố Portland,…﻿

Phương án kiến trúc của SOM đã được chọn trong cuộc thi tuyển thiết kế cho dự án Quy hoạch đô thị Nam Sài Gòn và dự án Tháp Tài chính 108 tầng trong Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

﻿Nikken Sekkei Ltd.

Nikken Sekkei thành lập từ năm 1900, là con đẻ của tập đoàn Sumitomo – một trong những công ty tổng hợp Shosha Sogo lớn nhất thế giới. Nikken Sekkei tách mình ra khỏi tập đoàn Sumitomo vào năm 1950 dưới tên Nikken Sekkei Komu Co. Ltd. Hoạt động tư nhân kể từ năm 1970, Nikken Sekkei đã duy trì hệ thống Công ty Cổ đông Nội bộ và một phần thuộc sở hữu của nhân viên.

Nikken Sekkei đã kiến tạo nên nhiều công trình mang tính biểu tượng như Tokyo Sky Tree, Tòa tháp truyền hình cao thứ hai thế giới tại Tokyo, Nhật Bản; Sân vận động Saitama Super Arena, một trong những sân vận động đa chức năng lớn nhất tại Nhật Bản; Trụ sở Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IsDB Headquarters) tại Jeddah, Ả Rập Xê Út.

Tại Việt Nam, Nikken Sekkei đã tham gia thiết kế nhiều dự án phải kể đến như: ﻿quy hoạch Tổng thể TP.HCM, thiết kế các dự án nhà ga ngầm của tuyến Metro số 1, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn tại TP.HCM; Nhà khách Nam Đế, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam…﻿

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering﻿ đạt giải nhất Cuộc thi tuyển chọn “Ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Huyện Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh” do Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức.

Gensler

Gensler là công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng được thành lập vào năm 1965 tại San Francisco, California, Hoa Kỳ, hiện đang triển khai các dự án xây dựng tại hơn 100 quốc gia.

Gensler là một trong những công ty uy tín bậc nhất trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, nổi tiếng nhất là Khu phức hợp dự án cao cấp City Center tại thị trấn Paradise, Trung tâm thương mại Harbour Place tại thành phố Baltimore, Đô thị thông minh Hải Châu tại thành phố Quảng Châu…

Tháp Thượng Hải (hình xoắn ốc)

Gensler cũng là tác giả của nhiều tòa nhà thương mại và dịch vụ nổi tiếng, có thể kể tới như Tháp Thượng Hải (tòa nhà cao nhất Trung Quốc - 632 m), Trụ sở Tập đoàn khách sạn Marriott International, Trụ sở Tập đoàn NVIDIA, Trụ sở công ty Under Armour…

Tại Việt Nam, Gensler tham gia thiết kế Trụ sở chính Viettel, 4 mẫu nhà biểu tượng tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM).﻿