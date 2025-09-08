Masterise và Công ty Hồ Tràm muốn đầu tư cao tốc nối sân bay Long Thành trị giá 20.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm và Tập đoàn Masterise đề xuất UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu đầu tư dự án cao tốc Hồ Tràm – sân bay quốc tế Long Thành, đây được xem là tuyến huyết mạch phục vụ kết nối hạ tầng du lịch – hàng không trong khu vực.

Masterise Group đề xuất phương án PPP, thanh toán bằng 147 ha đất KĐT Trường Thọ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise gửi văn bản đề xuất tham gia lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đầu tư tuyến cao tốc. Doanh nghiệp đưa ra phương án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với hợp đồng BT. Masterise đề nghị được thanh toán bằng quỹ đất khoảng 147 ha tại Khu đô thị Trường Thọ, phường Thủ Đức.

Masterise tiền thân là CTCP Đầu tư Thảo Điền (thành lập 2007), doanh nghiệp từng triển khai nhiều dự án nổi bật tại TP.HCM như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Lumiere Riverside, Masteri Central Park, Lumiere Boulevard, đại đô thị The Global City, hay Grand Marina Sài Gòn. Trước đây, tập đoàn này cũng đã gửi đề xuất tham gia các công trình hạ tầng lớn như cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ.



Đề xuất của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm

Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm cũng đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương nghiên cứu tuyến cao tốc dài hơn 42 km, vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 19.521 tỷ đồng.

Doanh nghiệp kiến nghị chia dự án thành 2 phần: giải phóng mặt bằng và đường gom (khoảng 6.080 tỷ đồng, vốn đầu tư công) và xây dựng cao tốc 4 làn (13.441 tỷ đồng) theo hình thức BT.

Phương án tài chính đi kèm là quỹ đất thanh toán nằm tại Khu đô thị công nghiệp Nam Châu Đức và Khu đô thị nghỉ dưỡng Hồ Tràm 2. Hồ Tràm cũng cho biết sẽ liên doanh cùng các đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm về hạ tầng và bất động sản để thực hiện dự án.



Hiện Sở Tài chính TP.HCM đang lấy ý kiến các sở ngành, địa phương liên quan để tổng hợp, tham mưu cho UBND thành phố xem xét cả 2 đề xuất.﻿

Hồ Tràm được quy hoạch thành thủ phủ du lịch biển của siêu đô thị TP.HCM.

﻿Được biết, tháng 3/2025, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (hiện là TP HCM) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án giao thông kết nối từ sân bay Long Thành đến Hồ Tràm.

Tuyến cao tốc này có điểm đầu kết nối với Dự án đường Vành đai 4 - TP.HCM thuộc địa bàn huyện Châu Đức cũ và có điểm cuối kết nối với đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc cũ với tổng chiều dài là 41 km.



Đây là tuyến cao tốc đô thị được xây mới hoàn toàn với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh (quy hoạch 6 làn xe); vận tốc thiết kế là từ 100 km/giờ. Ước tính tổng mức đầu tư tuyến cao tốc nối sân bay Long Thành đến Hồ Tràm là khoảng 17.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 4.500 tỷ đồng.﻿