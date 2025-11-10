Theo Báo Đồng Nai, hàng loạt dự án từng vướng pháp lý trên địa bàn tỉnh đang lần lượt tái khởi động hoặc chuẩn bị triển khai, mở ra chu kỳ tăng cung nhà ở mới tại một trong những đô thị vệ tinh quan trọng nhất vùng TP.HCM sau quãng thời gian dài trầm lắng.



Từ giai đoạn 2021–2024, thị trường gần như “đóng băng” do tác động kéo dài của Covid-19, dòng vốn tắc nghẽn và quá trình thanh tra, kiểm toán khiến nhiều dự án phải dừng lại.

Bước sang 2025, loạt chính sách mới trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi đã tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng hơn. Đồng Nai cũng chủ động rà soát quy hoạch, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính và phối hợp với Trung ương xử lý hơn 180 dự án tồn đọng. Nhiều dự án đã giải quyết được nút thắt pháp lý và bắt đầu hoạt động trở lại, khơi thông nguồn lực đất đai và cải thiện tâm lý thị trường.



Theo chia sẻ từ phía Tập đoàn Novaland, thị trường BĐS Đồng Nai đang “ấm” trở lại nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Đó là Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025, cùng thời điểm thông xe kỹ thuật đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, một số đoạn đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, hương lộ 2 đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, sau cuộc gặp gỡ của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, các bên đã thống nhất triển khai đầu tư 8 dự án cầu đường bộ kết nối và hiệu ứng tích cực từ các chính sách mới có hiệu lực, cũng như nỗ lực của địa phương trong tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án BĐS.

“Thị trường BĐS đang trong giai đoạn điều chỉnh tích cực. Các dự án khởi động, tái khởi động không chỉ cho thấy tín hiệu “tan băng” mà còn phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào định hướng, tiềm năng phát triển của địa phương” - đại diện Tập đoàn Novaland chia sẻ.

Tháng 9/2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì làm việc với Tập đoàn Novaland để nghe tiến độ triển khai và tháo gỡ vướng mắc các dự án cụm Aqua City. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các dự án cụm Aqua City của Tập đoàn Novaland tại phân khu C4 gồm: Dự án Aqua City; Aqua Riverside City; Aqua Marina City; Aqua Waterfront City và Dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng. Dự kiến các dự án này sẽ nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2028 là 23 ngàn tỷ đồng, riêng năm 2025 là 500 tỷ đồng.