Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bắt tay Chủ tịch Mobifone: Triển khai 5G cho đô thị thông minh, sân bay, tích hợp hạ tầng trạm phát sóng, camera thông minh

Tham dự Lễ ký kết có Tiến sĩ, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm – Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone; Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc SOVICO Group; cùng lãnh đạo cấp cao hai bên.

Theo thỏa thuận, MobiFone và SOVICO sẽ ưu tiên khai thác thế mạnh của nhau trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ, tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, hàng không… Trọng tâm là triển khai 5G cho đô thị thông minh, các khu công cộng, nhà ga, sân bay, tích hợp hạ tầng trạm phát sóng, cùng giải pháp IoT, camera và kết nối thông minh. Hai bên cũng hợp tác bán chéo sản phẩm – dịch vụ, phát triển giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, dữ liệu số, mở rộng dịch vụ tài chính số, đồng thời phát triển hệ thống thanh toán thông minh và đồng sáng tạo nội dung.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai bên đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi động dịch vụ Skyfi – sản phẩm hợp tác nổi bật, đồng thời tham quan các showcase công nghệ mới: SD-WAN, MobiFone Scoring, Skyfi và các giải pháp số của Sovico.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm – Chủ tịch HĐTV MobiFone khẳng định: “Sự kết hợp giữa Sovico và MobiFone sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng giữa hạ tầng viễn thông - công nghệ số và tiềm lực tài chính - đầu tư - dịch vụ, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Đây không chỉ là một sự kiện hợp tác, mà còn là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm giữa đơn vị thuộc Bộ Công an và tập đoàn kinh tế tư nhân theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về đồng hành phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường hợp tác và phát huy sức mạnh liên kết công - tư trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ và đầu tư, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.”

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc SOVICO Group chia sẻ: “Tôi tin tưởng rằng đây là bước tiến mới trong hành trình đưa công nghệ số hiện đại, đa tiện ích và sáng tạo đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông...; đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.”

Theo số liệu từ Mobifone, năm 2024, MobiFone thông báo hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu, như lợi nhuận trước thuế vượt 20%, đạt hơn 2.000 tỷ đồng; số nộp ngân sách Nhà nước cao hơn 57%.

Về phía Sovico, tập đoàn đạt lợi nhuận trước thuế là 657 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025 (tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước), vốn chủ sở hữu đạt gần 70.000 tỷ VND. Tổng tài sản Tập đoàn đạt xấp xỉ 230.000 tỷ VND. Tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm các giấy tờ có giá sẵn sàng để bán) tại ngày 30/06/2025 là 28.754 tỷ VND.