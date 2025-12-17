Giầy Thượng Đình đã được mua lại với giá 216.000 đồng/cp từ NĐT cá nhân

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả phiên đấu giá lô cổ phần CTCP Giầy Thượng Đình (mã CK: GTD) thuộc sở hữu của UBND TP. Hà Nội.

Đây là toàn bộ vốn của UBND Hà Nội tại doanh nghiệp này, tương ứng gần 69% vốn điều lệ. Như vậy, nhà đầu tư thay thế UBND TP Hà Nội tại Giầy Thượng Đình có thể nắm giữ quyền chi phối doanh nghiệp này.



Cụ thể, 6,38 triệu cổ phần GTD được đưa ra chào bán với giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phần. Phiên đấu giá thu hút sự quan tâm của 15 nhà đầu tư, tất cả đều là cá nhân.



Diễn biến đấu giá ghi nhận mức giá đặt mua cao nhất lên tới 216.000 đồng/cổ phần, cao hơn hơn 10 lần so với giá khởi điểm.

Kết quả chung cuộc, có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá, toàn bộ số cổ phần chào bán đều được phân phối hết.

Giá trúng cao nhất đạt 216.000 đồng/cổ phần, giá trúng thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phần, trong khi mức giá trúng bình quân lên tới gần 215.999 đồng/cổ phần. Khối lượng đặt cao nhất là 6,3 triệu cổ phần. Khối lượng đặt thấp nhất là 2.000 cổ phần.



Với kết quả này, UBND TP. Hà Nội dự kiến thu về khoảng 1.379 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần được ấn định từ ngày 16 đến 22/12/2025.



Đáng chú ý, mức giá trúng đấu giá cao gấp khoảng 3 lần thị giá cổ phiếu GTD trên sàn chứng khoán trong phiên 16/12, đồng thời cao hơn khoảng 14 lần so với vùng giá quanh 15.000 đồng/cổ phần trước khi kế hoạch thoái vốn của Hà Nội được công bố.

Với 9,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, giá trị của Giày Thượng Đình được xác định là hơn 2.000 tỷ đồng.﻿

Trải qua hơn 60 năm, Giày Thượng Đình hiện nay có thị trường xuất khẩu sang các nước EU, Châu Úc và một số nước Châu Á. Tuy nhiên, 5 năm qua, làn sóng hàng hiệu như Adidas, Puma, Nike,...đổ bộ Việt Nam, dấy lên cuộc tranh khốc liệt giữa các thương hiệu giày dép ngoại và hàng nội địa, khiên giày Giày Thượng Đình gần như bị lép vế hoàn toàn.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, doanh thu của Giầy Thượng Đình chỉ đạt 78,8 tỷ đồng - mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Giá vốn và chi phí gia tăng mạnh khiến công ty lỗ ròng gần 13 tỷ đồng, cao gấp hơn hai lần so với mức lỗ năm 2023. Lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm đã vượt 67 tỷ đồng.﻿

Một trong những yếu tố đáng chú ý tại Giày Thượng Đình là quỹ đất của công ty như khu đất có diện tích 36.105 m2 tại số 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Khu đất rộng hơn 3,6 ha, sở hữu mặt tiền lớn trên trục Nguyễn Trãi, đồng thời nằm trong danh sách các cơ sở công nghiệp phải di dời khỏi nội đô theo chủ trương của TP.Hà Nội.﻿

Theo quy hoạch được phê duyệt, khu đất này sẽ được phát triển thành tổ hợp nhà ở thương mại – văn phòng – thương mại dịch vụ – trường học liên cấp Thượng Đình, do chính Giầy Thượng Đình làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành sau khi nhà máy di dời, hướng đến năm 2030.﻿