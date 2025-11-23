UBND Hà Nội muốn thoái vốn, cổ phiếu hãng giày từng "vang bóng một thời" trên sàn có biến

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 21/11, cổ phiếu GTD của CTCP Giầy Thượng Đình đã tăng hết biên độ lên mức giá trần (tăng 15%) là 17.300 đồng/cp. Đây là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của GTD, chỉ sau 3 ngày cổ phiếu GTD đã tăng 47%.

Trong 3 phiên tăng trần, phiên ngày 19/11 có 600 cổ phiếu GTD được khớp lệnh còn 2 ngày 20/11 và 21/11 có 100 cổ phiếu được khớp lệnh mỗi ngày.﻿

Cổ phiếu GDT tăng trần liên tục sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố cuộc đấu giá 6.385.867 cổ phần của CTCP Giày Thượng Đình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sở hữu. Đây là toàn bộ vốn của UBND Hà Nội tại doanh nghiệp này, tương ứng 68,67% vốn điều lệ.

Giá khởi điểm là 20.500 đồng/cổ phần. Như vậy nếu thành công đấu giá toàn bộ lô cổ phần, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có thể thu về ít nhất hơn 130,9 tỷ đồng.

Thời gian đấu giá dự kiến vào sáng ngày 16/12/2025. Đối tượng tham gia là nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước.

Được thành lập từ năm 1957, Giày Thượng Đình tiền thân là xưởng X30 thuộc Cục quân nhu – Tổng cục Hậu cần, chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội. Năm 1993, cái tên Giày Thượng Đình chính thức được áp dụng và trở thành một thương hiệu gần gũi với đời sống người Việt.

Năm 2015, Giày Thượng Đình quyết định IPO trên sàn HNX và chuyển sang thành CTCP vào năm 2016.

Trải qua hơn 60 năm, Giày Thượng Đình hiện nay có thị trường xuất khẩu sang các nước EU, Châu Úc và một số nước Châu Á. Tuy nhiên, 5 năm qua, làn sóng hàng hiệu như Adidas, Puma, Nike,...đổ bộ Việt Nam, dấy lên cuộc tranh khốc liệt giữa các thương hiệu giày dép ngoại và hàng nội địa, khiên giày Giày Thượng Đình gần như bị lép vế hoàn toàn.

Trên thị trường, trong khi những thương hiệu lâu đời khác như Biti's cũng phải "thay áo" sản phẩm, chi hàng trăm tỷ đồng thực hiện các chiến lược nhận diện thương hiệu, thay đổi hình ảnh phù hợp với xu hướng, thì hầu như những sản phẩm của Giày Thượng Đình không có nhiều thay đổi về mẫu mã.

Hình ảnh của Giày Thượng Đình trong mắt người tiêu dùng vẫn là những đôi giày thể thao giá rẻ khoảng 100.000 đồng và được gán mác là "giày bảo hộ lao động". Chính điểm yếu này đã khiến hãng giày vang bóng một thời phải hụt hơi trong cuộc đua giành giật thị phần.

Hiện 9,3 triệu cổ phiếu của Giầy Thượng Đình giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán là GTD. Cổ phiếu GTD thuộc diện cảnh báo do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, Giày Thượng Đình ghi nhận doanh thu thuần gần 79 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Giày Thượng Đình báo lỗ ròng gần 13 tỷ đồng trong năm 2024, gấp 2,6 lần mức lỗ ròng 5 tỷ đồng của năm 2023. Lỗ lũy kế tính đến 31/12/2024 ghi nhận hơn 67 tỷ đồng.

Cũng tại báo cáo kiểm toán năm 2024, kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ công ty có một số khoản công nợ phải thu tồn đọng. Ngoài ra, kiểm toán cũng nêu ý kiến nhấn mạnh đối với khoản nợ ngắn hạn. Trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, công ty có kết quả kinh doanh lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền gần 13 tỷ đồng. Khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Theo đơn vị kiểm toán, những điều kiện trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Trong năm 2025 này, Giày Thượng Đình cho biết sẽ đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu và kích cầu trong nước, bên cạnh đó là tìm kiếm đối tác cùng quản lý sản xuất, sắp xếp sản xuất theo mô hình của khách, nhất là đối tác Trung Quốc có nhu cầu hợp tác. Công ty cũng muốn chuyển đổi, gia công thêm túi, cặp để có việc làm cho người lao động và gia tăng doanh thu.

Doanh nghiệp lên kế hoạch sản xuất 700.000-900.000 đôi giày, khoảng một phần ba phục vụ xuất khẩu. Doanh thu và thu nhập khác mục tiêu đạt 100 tỷ, theo đó Giày Thượng Đình dự kiến thoát lỗ và ghi nhận lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng.

Một trong những yếu tố đáng chú ý tại Giày Thượng Đình là quỹ đất của công ty như khu đất có diện tích 36.105 m2 tại số 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Khu đất rộng hơn 3,6 ha, sở hữu mặt tiền lớn trên trục Nguyễn Trãi, đồng thời nằm trong danh sách các cơ sở công nghiệp phải di dời khỏi nội đô theo chủ trương của TP.Hà Nội.

Theo quy hoạch được phê duyệt, khu đất này sẽ được phát triển thành tổ hợp nhà ở thương mại – văn phòng – thương mại dịch vụ – trường học liên cấp Thượng Đình, do chính Giầy Thượng Đình làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành sau khi nhà máy di dời, hướng đến năm 2030.

