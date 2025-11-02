VinSpeed đề xuất đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh 140.000 tỷ đồng, bắt đầu từ Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia, có kết nối sân bay Gia Bình

﻿VinSpeed cho biết Hà Nội và Quảng Ninh là hai trung tâm quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Bắc. Tuy nhiên, hiện nay, giao thông đường bộ là phương thức chủ đạo kết nối giữa Hà Nội và Quảng Ninh, các tuyến đường bộ đã được đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải. Tuyến đường sắt kết kối với Hạ Long hiện có hạ tầng lạc hậu, xuống cấp, chủ yếu vận tải hàng hóa, tốc độ khai thác chậm, không đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách chất lượng cao.

Chính vì vậy, Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vận chuyển hành khách.﻿

Dự án có tổng vốn đầu tư là 138.930 tỷ đồng. Mục tiêu là phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư trong Quý IV/2025.



Ngoài ra, dự án đề xuất ﻿thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, di dân, tái định cư trong Quý IV/2025-Quý III/2026, thi công trong Quý IV/2025-Quý IV/2027. Trong đó, thời gian đi công đường là 24 tháng và thi công cầu là 24 tháng.

Dự án đề nghị vận hành chạy thử trong Quý IV/2027 và vận hành thương mại trong Quý I/2028.﻿

Dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh có chiều dài khoảng 120,4 km, trong đó:



Điểm đầu tại vị trí Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia (Cổ Loa), xã Đông Anh, Hà Nội. Điểm cuối là Khu công viên rừng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Dự án đi qua địa phận 22 xã phường của 04 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, và Quảng Ninh.



Đoạn qua địa phận Hà Nội có chiều dài 18,1km. Xuất phát từ trung

tâm hội nghị triển lãm quốc gia (ga Cổ Loa), tuyến đi theo giải phân cách giữa đường dẫn nối cầu Tứ Liên đến QL3 thì rẽ phải và đi vào hành lang giữa đường điện 500Kv và đường song hành của VĐ3. Khi qua nút giao Ninh Hiệp tuyến đi vào hành lang giữa đường song hành và đường bộ cao tốc kết nối sân bay Gia Bình đến hết phạm vi thành phố Hà Nội.

Dự án xây dựng 4 nhà ga trên cao bao gồm (1) Ga Cổ Loa (Km0+000), xã Đông Anh, Hà Nội, diện tích khoảng 1,26 ha; (2) Ga Gia Bình (Km37+700), xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, diện tích khoảng 0,91 ha; (3) Ga Yên Tử (Km91+850), diện tích khoảng 0,91 ha; (4) Ga Hạ Long (Km119+500), phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, diện tích khoảng 1,26 ha.