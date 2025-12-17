Phòng STEM Quảng Ngãi góp phần nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo cho học sinh

Tham dự Lễ khánh thành, về phía tỉnh Quảng Ngãi, có đại diện Đảng uỷ, UBND tỉnh; đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo.

Về phía Petrovietnam, có đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Trần Quang Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; cùng các đồng chí trong HĐTV và Ban Tổng Giám đốc.

Về phía BSR, có đồng chí Bùi Ngọc Dương – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Việt Thắng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc; cùng các đồng chí trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Trường THPT chuyên Lê Khiết là cái nôi đào tạo học sinh chất lượng cao của tỉnh Quảng Ngãi. Trường luôn giữ vai trò dẫn đầu trong các phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhà trường hiện có nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên và các sân chơi học thuật trong nước, quốc tế. Những năm gần đây, cùng với yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, Trường THPT chuyên Lê Khiết xác định STEM và nghiên cứu khoa học là hướng đi chiến lược, nhằm trang bị cho học sinh tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề, những kỹ năng cốt lõi của công dân trong kỷ nguyên số.

Theo thầy Trần Quang Hồng – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Khiết, dù luôn chú trọng phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ, song điều kiện cơ sở vật chất và không gian thực hành chuyên sâu vẫn là một trong những thách thức đối với nhà trường. Việc được Petrovietnam tài trợ và đưa vào vận hành phòng STEM, theo chương trình STEM Innovation Petrovietnam không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng, mà còn mở ra một hướng tiếp cận giáo dục hiện đại, thực chất và bền vững.

Trường phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia ở mức độ cao, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại, đảm bảo nhiệm vụ phát hiện đào tạo và bồi dưỡng nhân tài. Trong đó, nhu cầu cấp thiết là một phòng STEM để phục vụ giáo dục. Trường THPT chuyên Lê Khiết vinh dự là 1 trong 3 trường tại Quảng Ngãi được thụ hưởng nguồn tài trợ của Petrovietnam để xây dựng phòng STEM. Đây là sự quan tâm, động viên rất lớn của tỉnh Quảng Ngãi, Petrovietnam, BSR. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường, thầy Trần Quang Hồng chia sẻ.

Phòng STEM Innovation Petrovietnam tại Trường THPT Chuyên Lê Khiết được trang bị đồng bộ các nhóm thiết bị hiện đại như: bảng tương tác thông minh, hệ thống AI – IoT, Robotics VEX, máy in 3D, máy cắt CNC, các bộ thí nghiệm về năng lượng, môi trường… Không gian phòng học được thiết kế theo định hướng tham chiếu các chuẩn giáo dục quốc tế như FabLab, NGSS, ISTE, CSTA, đồng thời phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Với học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết, phòng STEM sẽ mang lại trải nghiệm học tập hoàn toàn mới. Việc được tiếp cận thiết bị hiện đại và phương pháp học dựa trên dự án giúp các ý tưởng nghiên cứu trở nên khả thi, bài bản hơn, đồng thời tăng sự tự tin khi tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam; đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Petrovietnam, cùng các đại biểu tham quan phòng STEM.

Các đại biểu trò chuyện, trao đổi về các thí nghiệm học tập của em học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thái – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi nhận định, giáo dục STEM không chỉ là mô hình giáo dục tiên tiến, mà còn là giải pháp cụ thể nhằm hình thành tư duy cho học sinh nghiên cứu khoa học, năng lực sáng tạo, kỹ năng sống và khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

"Phòng học STEM được khánh thành hôm nay, chính là minh chứng sinh động cho việc đưa các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn giáo dục và đào tạo. Đây không chỉ là không gian học tập hiện đại, giúp thầy và trò trường THPT chuyên Lê Khiết nói riêng và ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi nói chung có điều kiện tổ chức các hoạt động dạy học, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật mà qua đó còn góp phần nâng cao giáo dục, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu đáp ứng yêu cầu đào tạo ngày càng cao cho đất nước. Phòng STEM là nơi khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, giúp học sinh từng bước làm chủ công nghệ, hình thành tư duy độc lập, năng lượng cuộc sống và khát vọng cống hiến", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhận định, giáo dục STEM là phương thức giáo dục lấy thực hành để hiểu rõ hơn về lý thuyết. Việc học sẽ thông qua thực hành và giải pháp, đồng thời cũng sẽ góp phần giúp cập nhật và kết nối với các nền giáo dục tiên tiến, qua đó ứng dụng vào trong các hoạt động giáo dục và đào tạo của Việt Nam. Với những lợi ích thiết thực của giáo dục STEM, Petrovietnam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam để triển khai chương trình STEM Innovation Petrovietnam.

Với phòng STEM và lòng nhiệt huyết của tập thể thầy cô giáo và học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết, đồng chí Lê Mạnh Hùng tin tưởng và hy vọng, món quà của Petrovietnam và BSR sẽ góp phần nhỏ bé tạo điều kiện thay đổi về môi trường giáo dục, hỗ trợ cho phương thức giáo dục của nhà trường ngày một tốt hơn. Đồng thời, qua đó sẽ đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước, đặc biệt là dựa trên lực lượng trẻ với lòng nhiệt huyết, đam mê.

Các em học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Khiết và các đại biểu.

Không chỉ dừng lại ở việc tài trợ phòng STEM, ngay sau khi bàn giao, đội ngũ giáo viên nhà trường cũng sẽ được tập huấn vận hành thiết bị, xây dựng các chủ đề STEM mẫu và tổ chức Câu lạc bộ STEM theo định hướng chung của chương trình STEM Innovation Petrovietnam. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm phòng STEM được khai thác hiệu quả, phát huy đúng mục tiêu và giá trị đầu tư. Không chỉ phục vụ riêng Trường THPT chuyên Lê Khiết, theo định hướng của nhà trường và ngành giáo dục địa phương, phòng STEM Innovation Petrovietnam sẽ được khai thác theo mô hình mở, trở thành không gian kết nối, chia sẻ và lan tỏa hoạt động giáo dục STEM với các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và toàn quốc.

Chương trình STEM Innovation Petrovietnam được triển khai xuất phát từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, chính thức khởi động ngày 21/9/2025, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành 100 phòng thực hành giáo dục STEM trong 100 ngày, trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố cả nước. Tại Quảng Ngãi, phòng STEM tại Trường THPT chuyên Lê Khiết được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hạt nhân giáo dục thực hành, góp phần hình thành mạng lưới kết nối tri thức và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục phổ thông của tỉnh.