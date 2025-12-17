Khởi công 240 DA với 2,2 triệu tỷ đồng, Chủ tịch Xây dựng giao thông Phương Thành lo: Làm sao làm hết việc mà Đảng và Chính phủ mong muốn

Sáng 17/12, Báo Xây dựng tổ chức toạ đàm "Sức bật từ 3.000km cao tốc". Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Toạ đàm có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn. Sự kiện có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp giao thông hàng đầu, có đóng góp quan trọng vào hành trình đột phá đầu tư đường bộ cao tốc tại Việt Nam.

Tại Toạ đàm, Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành cho biết: "Để làm được 3000km cao tốc không chỉ là những nỗ lực của các nhà thầu, còn là sự định hướng đúng đắn của Đảng, sự quan tâm của Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của bộ, ngành, địa phương."﻿

Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành.

Ông Khôi nói: "Tôi nghĩ đúng là "lửa thử vàng, gian nan thử sức". Sau các tuyến cao tốc trục dọc hoàn thành, các tuyến cao tốc trục ngang, trục hướng tâm đang tiếp tục được đầu tư. Mỗi lần như thế, nhà thầu lại rút ra nhiều bài học quý báu, tôi luyện thêm bản lĩnh, kinh nghiệm và nâng cao năng lực máy móc, thiết bị, tài chính.



Cơ hội với các nhà thầu tới đây còn rất lớn. Ngay dịp 19/12 tới đây, hơn 240 công trình dự án được khởi công, khánh thành có tổng mức đầu tư lên tới 2,2 triệu tỷ đồng.



Đứng trước thời cơ lớn, mối lo của chúng tôi giờ đây không phải là không có công ăn việc làm, mà là làm sao làm cho hết việc mà Đảng và Chính phủ mong muốn thực hiện trong nhiệm kỳ 5 năm tới.



Khối lượng công việc trong nhiệm kỳ tới dự kiến gấp 4-5 lần nhiệm kỳ vừa qua, đòi hỏi các doanh nghiệp cũng phải "lớn" gấp 2-3 lần, tăng tốc lên nhiều lần mới có thể đáp ứng khối lượng công việc.



Điều chúng tôi mong muốn là Đảng và Chính phủ sẽ tạo cho các doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt hơn, đặc biệt trong việc đào tạo nhân lực - yếu tố gần như quyết định tới việc thành bại của các dự án trong thời gian tới, bên cạnh đó là việc tháo gỡ các cơ chế bứt phá về nguồn vật tư, vật liệu địa phương.



Khi đó, cùng với việc ứng dụng công nghệ, AI trong quản lý, điều hành, năng suất làm việc chắc chắn sẽ tăng cao để đạt được những thành tựu mới.

Phương Thành tham gia 4 dự án cao tốc, trong đó giai đoạn 1 có 2 dự án và giai đoạn 2 có 2 dự án, gồm Vũng Áng - Bùng và Vân Phong - Nha Trang.



Đặc biệt, tại dự án Vũng Áng - Bùng, doanh nghiệp thực hiện gói thầu xây dựng dài khoảng 25km nhưng gặp rất nhiều khó khăn về địa hình, địa chất cũng như nguồn vật liệu.

Nhà thầu đã tổ chức thi công quyết liệt khối lượng chính, với hơn 10 triệu m³ đào và khoảng 6 triệu m³ đắp. Tuy nhiên, tại đoạn qua sông Gianh, khu vực Km612, nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư, tư vấn thiết kế đề xuất phương án xử lý nền bằng giếng cát. Để thực hiện phương án này, bắt buộc phải sử dụng cát vàng.

Tại khu vực sông Gianh, nguồn cát vàng, đặc biệt là cát thô, không hề khan hiếm. Tuy nhiên, trữ lượng khai thác mỏ được cấp phép tại địa phương mỗi năm chỉ khoảng 10.000m³, trong khi nhu cầu của dự án lên tới 300.000m³. Do đó, doanh nghiệp buộc phải lập kế hoạch xin cấp mỏ vật liệu.

Mặc dù chính quyền địa phương đã thống nhất chủ trương, song trong quá trình triển khai lại phát sinh khó khăn từ phía người dân, dẫn đến ách tắc, không thể khai thác.

Khi Bộ trưởng Bộ GTVT khi đó là ông Nguyễn Văn Thắng đi kiểm tra hiện trường đã đặt câu hỏi: "Ở nơi khác có thể huy động hàng triệu mét khối cát, vì sao ở đây chỉ vài nghìn mét khối lại khó?". Đây cũng là trăn trở rất lớn của bản thân Phương Thành trong quá trình thực hiện dự án.

Cuối cùng, để kịp tiến độ, nhà thầu buộc phải chuyển đổi phương án từ sử dụng giếng cát sang sử dụng đất, chấp nhận phát sinh thêm khoảng 40 tỷ đồng chi phí chênh lệch.

Để thực hiện phương án này, nhà thầu phải tự lo toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, vì tiến độ, vì danh dự của nhà thầu và vì mục tiêu chung của dự án, khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, chúng tôi đã quyết định triển khai. Nhờ vậy, dự án mới có thể hoàn thành sớm hơn tiến độ 6 tháng.

Dù chịu nhiều thiệt thòi về tài chính, nhưng chúng tôi đã giữ được lời hứa và danh dự của nhà thầu.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án trong thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn có sự linh hoạt hơn trong việc lựa chọn và áp dụng công nghệ.

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực tiếp cận hầu hết các công nghệ hiện đại trên thế giới, song vẫn gặp nhiều vướng mắc về quy định, như thử nghiệm công nghệ, đơn giá… Đơn cử, trước đây để Phương Thành đưa công nghệ bê tông nhựa rỗng vào thực tế đã phải mất tới 6 năm.

Do đó, doanh nghiệp mong muốn có cơ chế, chính sách phù hợp để khoa học công nghệ sớm được ứng dụng nhanh hơn vào triển khai các dự án."