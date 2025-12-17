Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

17-12-2025 - 14:17 PM | Doanh nghiệp

Chính thức: Honda tham gia ngành xe điện, sạc điện, đổi pin xe điện

Từ tháng 11, Honda đã từng cho biết sau thông tin về hạn chế xe xăng trong vành đai 1 ở Hà Nội, lượng xe máy xăng (internal combustion engine-ICE) bán ra trong tháng 8 và tháng 9 tại Việt Nam đã giảm 10-15% so với cùng kỳ. Honda ước tính doanh số bán hàng cả năm sẽ giảm khoảng 200.000 xe .

Ngày 17/12, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với nhiều cập nhật liên quan ngành xe điện. Đây là thay đổi mới hoàn toàn so với trước đó. Honda đã đăng ký các hoạt động bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng của xe điện, từ sản xuất đến vận hành.

Về sản xuất, công ty bổ sung ngành Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Mã 2710) và Sản xuất thiết bị điện khác (Mã 2790).

﻿ Về cơ sở hạ tầng và dịch vụ, HVN mở rộng sang lĩnh vực xây dựng các trạm sạc/trạm đổi pin/ắc quy thông qua ngành Xây dựng công trình điện (Mã 4221) và Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã 4299). Hoạt động vận hành các trạm sạc cho ô tô, mô tô, xe máy điện được liệt kê trong ngành Truyền tải và phân phối điện (Mã 3513).

Ngành Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác (Mã 8299) được mở rộng chi tiết để bao gồm việc Xây dựng, lắp đặt, vận hành các thiết bị sạc điện, thiết bị đổi pin/ắc quy cho xe điện Cung cấp dịch vụ liên quan đến sạc điện, đổi pin/ắc quy cho xe điện .

﻿Honda Việt Nam c ũng duy trì hoạt động Sản xuất điện mặt trời , nhưng được chuyển sang mã ngành mới là Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (Mã 3512).

Một số thay đổi khác liên quan tới việc đổi mã ngành của một số hoạt động truyền thống, như sửa chữa bảo dưỡng ô tô xe máy, bán buôn bán lẻ ô tô xe máy, công nghệ thông tin.

Hiện tại, ngành xe điện tại Việt Nam đang có nhiều đơn vị nổi tiếng như VinFast, Yadea, ﻿Dat Bike, Selex...

