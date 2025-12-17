Đề xuất phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Bộ Nội vụ vừa thông báo đang lấy ý kiến Nhân dân đối với trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn IPPG.

Việc lấy ý kiến được thực hiện căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; đồng thời quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.



Trước đó, ngày 3/12/2025, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn, có Quốc tịch Việt Nam và Quốc tịch Hoa Kỳ), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.﻿

Sinh năm 1951, ông Johnathan Hạnh Nguyễn là doanh nhân Việt kiều Mỹ, nhà sáng lập và lãnh đạo Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) – một tập đoàn tư nhân đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực như bán lẻ hàng hiệu cao cấp, dịch vụ sân bay, bất động sản, du lịch – khách sạn, logistics và công nghiệp phụ trợ.



Từ thập niên 1980, ông đã trở về Việt Nam đầu tư, đồng hành cùng tiến trình mở cửa và hội nhập kinh tế. IPPG được đánh giá là đơn vị đi đầu trong việc đưa nhiều thương hiệu quốc tế lớn vào Việt Nam, góp phần hình thành và phát triển thị trường bán lẻ cao cấp. Vì vậy, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn có biệt danh là "vua hàng hiệu". Hoạt động của tập đoàn gắn liền với hệ thống cửa hàng miễn thuế và bán lẻ tại các sân bay quốc tế, trung tâm thương mại lớn, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động.



Ngoài đóng góp về kinh tế, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện và an sinh xã hội. Trong các giai đoạn thiên tai, dịch bệnh, cá nhân ông và doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp hỗ trợ cộng đồng, được các cơ quan, địa phương ghi nhận. Đây cũng là những yếu tố được xem xét trong quá trình đề nghị khen thưởng theo quy định pháp luật.﻿

Theo quy định, danh hiệu Anh hùng Lao động là phần thưởng cao quý của Nhà nước, dành cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình xét tặng phải trải qua nhiều bước chặt chẽ, trong đó việc lấy ý kiến Nhân dân nhằm bảo đảm tính khách quan và sự đồng thuận xã hội.

Bộ Nội vụ cho biết, các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

