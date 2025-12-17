Công ty liên quan bà Trương Mỹ Lan kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội 11.000 tỷ

Dự án Khu phức hợp Nhà Rồng- Khánh Hội (Ảnh: Người lao động)

Ngày 16/12, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, cho biết đã gửi đơn đến Thành ủy, UBND TPHCM và các sở, ngành, kiến nghị tiếp tục được thực hiện dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội. Công ty cũng cam kết sẽ điều chỉnh quy hoạch dự án để phù hợp với chủ trương mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP HCM, tăng diện tích cây xanh và không gian công cộng như thành phố đề ra.

Dự án khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội sở hữu vị trí trải dài ven sông Sài Gòn và mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4. Tổng mức đầu tư của dự án ban đầu được công bố khoảng 11.000 tỷ đồng.﻿

Trước đó, trong tháng 10, tại hội nghị Tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM từng giao khu đất ở khu vực Bến Nhà Rồng cho nhà đầu tư làm dự án nhà ở nhưng Thường trực Thành ủy TPHCM đã dừng việc này để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, một phần sẽ được quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng, không phát triển nhà ở.﻿

Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 và bàn giao đất năm 2018. ﻿

Công ty Ngọc Viễn Đông đã tạm ứng, chi trả nhiều khoản chi phí phục vụ việc di dời Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và đầu tư hạ tầng liên quan, bao gồm bồi thường, tái định cư cho người dân, tạm ứng vốn xây dựng Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn 1, đầu tư tuyến đường D3 theo hình thức BT kết nối cảng mới và các khoản tư vấn… ﻿

Công ty Ngọc Viễn Đông cho biết toàn bộ quỹ đất của dự án đã hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hình thành giá trị tài sản thực tế gắn với quyền sử dụng đất và hạ tầng đã đầu tư. Từ năm 2014 đến nay, công ty đã liên tục thúc đẩy nhưng chưa thể thực hiện việc nộp tiền sử dụng đất do TP HCM và Bộ Tài chính chưa hoàn tất việc xác định nghĩa vụ tài chính.

Từ năm 2022 đến nay, khi vụ án tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xảy ra, 84,82% cổ phần của Công ty Ngọc Viễn Đông đã bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, trong đó ưu tiên bồi hoàn cho 43.000 trái chủ.