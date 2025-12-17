Duy Tân đầu tư hệ thống sản xuất hiện đại, phục vụ khách hàng toàn cầu

Tại Xưởng ép 2, Duy Tân đầu tư hệ thống máy ép JSW (Japan Steel Works) – công nghệ hàng đầu Nhật Bản, nổi bật với độ chính xác và hiệu suất vượt trội, đồng thời giúp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Ngoài ra, dây chuyền lắp ráp nắp tự động tích hợp công nghệ kiểm tra rò rỉ và hệ thống camera AI phát hiện lỗi. Với năng suất đạt 10.000 sản phẩm/giờ, đây được xem là bước tiến vượt bậc trong tự động hóa và ứng dụng công nghệ thông minh tại Duy Tân tính đến nay.

Hệ thống máy ép công nghệ Nhật Bản được đầu tư tại xưởng ép 2

Không chỉ đầu tư máy móc, Duy Tân còn xây dựng mới toàn bộ hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm: hệ thống palang, piperack, điện – trạm điện – tủ điện, thang máy, hệ thống IT, phòng lạnh, tháp giải nhiệt và giải nhiệt trung tâm (chiller nhập từ Mỹ). Tất cả đều được vận hành theo chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO và BRC, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tối ưu và ổn định.

Đại diện Duy Tân cho biết công nghệ ép phun đóng vai trò then chốt trong hoạt động sản xuất của Duy Tân, cho phép tạo ra các sản phẩm nhựa có biên dạng phức tạp, bề mặt hoàn thiện bóng đẹp và độ chính xác kỹ thuật cao. Các sản phẩm được sản xuất từ công nghệ này có độ rắn chắc, bền bỉ, tiêu biểu như đồ gia dụng, nội thất nhựa, thùng nhựa, nắp – nút, pallet…, sử dụng các loại vật liệu phổ biến như PP, ABS, PET và HDPE.

Khu vực phòng lạnh (bản thiết kế)

Đặc biệt, việc tối ưu hóa quy trình sản xuất với công nghệ JSW không chỉ đảm bảo chất lượng đồng đều cho sản phẩm mà còn giúp Duy Tân cung cấp giải pháp tối ưu về chi phí, hướng tới mục tiêu sản xuất xanh và bền vững.

Với thiết bị hiện đại và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, Xưởng ép 2 không chỉ nâng cao chất lượng bao bì, tối ưu công suất và tốc độ sản xuất, mà còn đáp ứng linh hoạt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng ở nhiều thị trường khác nhau. Khoản đầu tư này giúp nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất, đảm bảo Duy Tân luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và thị trường tiêu thụ.

Dây chuyền sản xuất nắp chai công nghệ cao tại xưởng ép

Duy Tân kỳ vọng mô hình này sẽ trở thành nền tảng phát triển nhiều dự án sản xuất quy mô, hợp tác cùng các đối tác uy tín toàn cầu, từng bước chuyển mình thành Global Supplier – Nhà cung cấp toàn cầu, sẵn sàng phục vụ các đơn hàng quốc tế. Từ đây, Duy Tân càng tự tin trở thành đối tác chiến lược trong các dự án tầm cỡ của nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Không chỉ đầu tư vào hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, Nhà máy Duy Tân Long An mới đây đã đạt chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn Bureau Veritas Security Verification theo chuẩn CTPAT của Hải quan & Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP). Chứng nhận này xác nhận Duy Tân Long An đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an ninh chuỗi cung ứng, đảm bảo hàng hóa được sản xuất – lưu trữ – vận chuyển trong điều kiện an toàn, minh bạch và đạt chuẩn quốc tế. Đây là minh chứng cho năng lực vận hành an toàn, đáng tin cậy và vai trò tiên phong của Duy Tân trong việc nâng cao tiêu chuẩn an ninh chuỗi cung ứng, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành sản xuất Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Duy Tân không ngừng đầu tư mở rộng nhà xưởng, tăng cường năng lực R&D và đẩy mạnh tự động hóa – robot hóa trong sản xuất. Song song với việc ứng dụng công nghệ Nhật Bản, doanh nghiệp còn đầu tư các dây chuyền hiện đại từ Đức, Ý và Đài Loan (Trung Quốc), tạo nên hệ thống sản xuất khép kín, giám sát chặt chẽ theo tiêu chuẩn bền vững trên toàn bộ chuỗi cung ứng (ISO, ISCC Plus, BRC Global Standard…) Năng lực này cho phép Duy Tân đáp ứng đa dạng thị trường gồm nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp, nhựa bao bì - đảm bảo tính ổn định, đồng nhất và an toàn cho sản phẩm đầu ra.

Máy móc tiêu chuẩn của ngành nhựa tại nhà máy Duy Tân

Hiện nay, Duy Tân là một trong số ít doanh nghiệp nhựa tại Việt Nam cung cấp giải pháp bao bì trọn gói (One-Stop Shop) với khả năng chế tạo khuôn chính xác và sử dụng nguồn hạt nhựa chất lượng từ nội bộ. Hệ thống 5 nhà máy sản xuất của Duy Tân được xây dựng ở nhiều tỉnh thành. Trong đó, nhà máy ở Tây Ninh (Long An cũ) được đầu tư toàn diện và có cơ cở hạ tầng sản xuất/trung tâm phân phối hàng (DC) qui mô lớn bậc nhất Việt Nam (về ngành nhựa) với diện tích hơn 18 hecta.

Thông qua kế hoạch mở rộng nhà máy trong tương lai, Duy Tân khẳng định cam kết "Đầu tư sản xuất – Đổi mới không ngừng – Phục vụ khách hàng tốt hơn", đồng thời hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững sau khi trở thành thành viên của SCG Packaging (SCGP) – nhà cung cấp giải pháp bao bì hàng đầu ASEAN từ năm 2021.