Becamex Group muốn góp thêm 735 tỷ đồng vào VSIP JV

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc góp tăng vốn điều lệ cho Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP JV).

Theo đó, vốn điều lệ hiện tại của VSIP JV (căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 28/7/2024) đang ở mức gần 2.678,4 tỷ đồng.

VSIP JV dự kiến tăng thêm 1.500 tỷ đồng vốn điều lệ, trong đó, Becamex Group thống nhất sẽ góp thêm 735 tỷ đồng theo đúng tỷ lệ sở hữu. Thời hạn góp vốn trong quý IV/2025.

Sau khi hoàn tất tăng vốn như kế hoạch, vốn điều lệ của VSIP JV ở mức 4.178,4 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của Becamex Group vẫn giữ nguyên 49%.

Khu công nghiệp VSIP I - Bình Dương. Ảnh: VSIP

Theo tìm hiểu, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP JV) được thành lập từ tháng 7/2008, trụ sở chính đặt tại số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, TP.HCM.

Theo cập nhật mới nhất ngày 27/11/2025, ông Nguyễn Phú Thịnh (SN 1964) đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của VSIP JV.

Được biết, ông Nguyễn Phú Thịnh hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT của Becamex Group, đồng thời còn làm Người đại diện theo pháp luật của loạt doanh nghiệp như Công ty TNHH Phát triển VSIP - Sembcorp Gateway, Công ty TNHH Phát triển Nhà ở VSIP Bình Dương.

Cùng chiều diễn biến, trước đó, Becamex Group đã có Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 1/12/2025 về việc góp tăng vốn điều lệ CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (Becamex Bình Phước).

Cụ thể, HĐQT Becamex Group thống nhất việc đăng ký mua thêm 36 triệu cổ phần của Becamex Bình Phước với giá 10.000 đồng/cổ phần; tương ứng số tiền góp vốn 360 tỷ đồng.

Thời gian góp vốn chậm nhất 31/12/2025. Vốn điều lệ của Becamex Bình Phước sau khi các cổ đông thực hiện góp vốn là hơn 2.698 tỷ đồng. Số lượng cổ phần mà Becamex Group sở hữu tại Becamex Bình Phước sau khi thực hiện góp vốn là hơn 107,9 triệu cổ phần, tương ứng 40% vốn điều lệ.

HĐQT Becamex Group cũng thống nhất việc góp tăng vốn điều lệ cho Công ty CP Becamex Bình Định thông qua việc mua thêm 8 triệu cổ phần với giá mua 10.000 đồng/cổ phần; tương ứng số tiền góp thêm vốn là 80 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Becamex Bình Định sau khi các cổ đông thực hiện góp vốn là 790 tỷ đồng. Số lượng cổ phần Becamex Group sở hữu tại Becamex Bình Định sau khi thực hiện góp vốn là 31,6 triệu cổ phần; tương ứng 40% vốn điều lệ.