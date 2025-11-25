Becamex IJC điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành gần 252 triệu cổ phiếu

Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, MCK: IJC, sàn HoSE) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025 về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2025.

Theo Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt, doanh nghiệp dự kiến chào bán 251.832.256 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 2.518 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định của pháp luật..

Căn cứ theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 392/BC-IJC ngày 10/11/2025, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 2.518 tỷ đồng; tổng thu ròng từ đợt chào bán gần 2.517 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Sunflower II của Becamex IJC. Ảnh: IJC

Tuy nhiên, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án và khoản đầu tư mang tính cấp thiết, phù hợp với chiến lược phát triển của công ty; đồng thời để giảm chi phí lãi vay và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tham gia hoạt động kinh doanh của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn phát hành, HĐQT Becamex IJC quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để góp vốn vào Công ty CP Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và trả gốc hoặc lãi các khoản nợ vay tại các ngân hàng.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được thay đổi như sau: Góp vốn vào Công ty CP Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: gần 278,7 tỷ đồng; Góp vốn vào Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước: gần 714,9 tỷ đồng; Góp vốn đầu tư vào Công ty CP đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh: gần 691,6 tỷ đồng; Thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu mã IJCH2025001 phát hành năm 2020: gần 157 tỷ đồng; Trả gốc hoặc lãi các khoản nợ vay tại ngân hàng gần 676,3 tỷ đồng.

Đối với khoản đầu tư xây dựng tại Dự án Sunflower mở rộng và Dự án Prince Town mở rộng đã nêu ở phương án cũ, Becamex IJC sẽ huy động từ các nguồn khác để thực hiện dự án.

Kết thúc đợt phát hành ngày 7/11/2025, Becamex IJC đã hoàn tất phân phối hơn 251,8 triệu cổ phiếu cho 9.240 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:2, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 2 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý IV/2025. Sau đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Becamex IJC tăng từ gần 3.777,5 tỷ đồng lên mức 6.295,8 tỷ đồng. Ngày 22/10/2025, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) đã mua vào thành công hơn 125,3 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán hơn 251,8 triệu cổ phiếu nêu trên của Becamex IJC. Sau giao dịch thành công, Becamex Group đã tăng sở hữu cổ phiếu IJC từ gần 188 triệu cổ phiếu lên gần 313,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 49,76% vốn tại Becamex IJC.



