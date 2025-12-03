Becamex Group muốn góp thêm vốn vào 2 công ty liên kết

HĐQT Tập đoàn Đầu tư và Phát triểnCông nghiệp Becamex – CTCP (Becamex Group, MCK: BCM) đã có Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 1/12/2025 về việc góp tăng vốn điều lệ Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước (Becamex Bình Phước).

Theo đó, HĐQT Becamex Group thống nhất việc đăng ký mua thêm 36 triệu cổ phần của Becamex Bình Phước với giá 10.000 đồng/cổ phần; tương ứng số tiền góp vốn 360 tỷ đồng.

Thời gian góp vốn chậm nhất 31/12/2025. Vốn điều lệ của Becamex Bình Phước sau khi các cổ đông thực hiện góp vốn là hơn 2.698 tỷ đồng.

Số lượng cổ phần mà Becamex Group sở hữu tại Becamex Bình Phước sau khi thực hiện góp vốn là hơn 107,9 triệu cổ phần, tương ứng 40% vốn điều lệ.

HĐQT Becamex Group cũng thống nhất việc góp tăng vốn điều lệ cho Công ty CP Becamex Bình Định thông qua việc mua thêm 8 triệu cổ phần với giá mua 10.000 đồng/cổ phần; tương ứng số tiền góp thêm vốn là 80 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của Becamex Bình Định sau khi các cổ đông thực hiện góp vốn là 790 tỷ đồng. Số lượng cổ phần Becamex Group sở hữu tại Becamex Bình Định sau khi thực hiện góp vốn là 31,6 triệu cổ phần; tương ứng 40% vốn điều lệ.

Ảnh minh họa

Trước đó, Becamex Group đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.

Becamex Group lên kế hoạch phát hành tối đa 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động số tiền 2.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, tối đa 5 đợt. Kỳ hạn mỗi đợt từ 3-5 năm. Thời gian dự kiến phát hành từ tháng tháng 10/2025 đến tháng 12/2025.

Mục đích phát hành trái phiếu là cơ cấu lại nợ của công ty và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp tại nhiều thời điểm khác trong năm 2025.

Cụ thể, Becamex Group dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ tại ngân hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến sử dụng số tiền thu được góp vốn đầu tư vào 2 công ty liên kết (Becamex Bình Phước và Becamex Bình Định đã nói ở trên) để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện đầu tư các dự án do các công ty này làm chủ đầu tư.

Theo công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), từ ngày 10/11-11/11/2025, Becamex Group đã hoàn tất phát hành 6.600 trái phiếu mã BCM12503 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 660 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 10/11/2028.



