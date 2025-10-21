Nhóm công ty của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn vừa giảm tỷ lệ sở hữu, Sasco (SAS) báo lãi quý 3 lao dốc 41%

Sasco vừa công bố Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3/2025 với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 106,9 tỷ đồng, giảm 41% so với mức 180,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân chính của sự sụt giảm đến từ việc chưa ghi nhận một khoản bù lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế (sẽ được quyết toán vào quý 4) và lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm tới 75% do cổ tức từ các khoản đầu tư bên ngoài sụt giảm mạnh.

Kết quả kinh doanh này được công bố trong bối cảnh nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến động thái đáng chú ý từ nhóm cổ đông lớn của Sasco. Lần đầu tiên sau gần 10 năm gắn bó, các công ty thuộc hệ sinh thái của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn đã tiến hành giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp được ví như "gà đẻ trứng vàng" này.

Cụ thể, vào tháng 3/2025, CTCP Thương mại Duy Anh đã bán ra 667.000 cổ phiếu SAS, hạ tỷ lệ sở hữu từ 2,21% xuống 1,7%. Tiếp đó, từ ngày 12/5 đến 12/6, Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC) – do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch – cũng đăng ký bán 667.000 cổ phiếu, giảm sở hữu của ACFC xuống còn 14,89% vốn điều lệ. Với thị giá tại thời điểm đó, lượng cổ phiếu bán ra có trị giá hơn 26 tỷ đồng.

Dù kết quả kinh doanh quý 3 có phần chững lại, lũy kế 9 tháng đầu năm, Sasco vẫn ghi nhận sự tăng trưởng với doanh thu thuần đạt 2.339 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 411 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành khoảng 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Bất chấp lợi nhuận sụt giảm và động thái bán ra từ cổ đông lớn, Sasco vẫn duy trì chính sách cổ đông nhất quán. Công ty đã thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/10 để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% (600 đồng/cp).

Với khoảng 133,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sasco dự kiến chi ra khoảng 80,1 tỷ đồng cho đợt này. Trước đó, vào tháng 7, công ty cũng đã chi gần 295 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2 của năm 2024 với tỷ lệ "khủng" 22,09%.

Quyết định chi trả cổ tức được hậu thuẫn bởi nền tảng tài chính ổn định. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm rất tích cực, đạt 483,5 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với con số 18,2 tỷ đồng của cùng kỳ. Tại ngày 30/09/2025, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Sasco vẫn còn tới 333,9 tỷ đồng, là nguồn lực dồi dào cho các hoạt động của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SAS đã có những biến động đáng chú ý. Sau khi đạt đỉnh cao trên 44.000 đồng/cp vào cuối tháng 7, trùng với thời điểm công ty chốt quyền trả cổ tức lớn của năm 2024, giá cổ phiếu đã điều chỉnh và đi vào xu hướng giảm, hiện giao dịch quanh vùng giá 36.000-36.800 đồng/cp.