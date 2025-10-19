Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 19/10: Doanh nghiệp ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch báo LNTT giảm 38%, công ty VLXD lãi gấp 2,5 lần cùng kỳ
Chứng khoán LPBank Securities báo lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 123 tỷ đồng, tăng 271%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận công ty này tăng mạnh tới 774%.
Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2025 ngày 19/10:
Sasco (SAS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 133 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đầu năm Sasco báo lãi 411 tỷ đồng, tăng 15%.
CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 52 tỷ đồng, tăng 157% và lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 116 tỷ đồng, tăng 121%.
Bao bì Sovi (SVI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ đạt gần 700 triệu đồng, sụt giảm tới 96% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng cũng giảm 44%.
Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2025 sắp xếp theo ngành:
