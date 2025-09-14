Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chơi lớn: Cho phép tài xế mua xe mà không cần một đồng vốn nào

Chương trình dành cho các tài xế mua xe VinFast VF 5 và Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform được triển khai từ ngày 13/9 đến hết ngày 31/12/2025. Theo đó, VinFast và các đối tác ngân hàng sẽ cung cấp gói vay đặc biệt được thiết kế riêng cho các tài xế Xanh SM Platform, với giá trị vay lên tới 100% giá xe, thời hạn vay 5 năm, trả góp niên kim cố định 9,8 triệu đồng/tháng đối với Herio Green và 10,6 triệu đồng/tháng đối với VF 5.

Nếu đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform, chủ xe sẽ được GSM hỗ trợ thêm 700.000 đồng/tháng trong vòng 3 năm đầu. Nhờ đó, mức trả góp niên kim cố định hàng tháng trong 3 năm đầu chỉ còn 9,1 triệu đồng đối với Herio Green và 9,9 triệu đồng đối với VF 5. Sau 5 năm trả góp, chiếc xe sẽ hoàn toàn thuộc sở hữu của tài xế.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ khi mua xe, các tài xế vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform còn được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong 3 năm đầu và 85% trong 2 năm tiếp theo. Ngoài ra, các chủ xe còn được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 30/6/2027.

VinFast VF 5 và Herio Green đang là hai trong số những mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam, với tổng cộng hơn 5.000 xe được bán ra trong tháng 8/2025.

Mới đây, VinFast đã công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2025, với 10.922 xe ô tô điện được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm đến nay lên 89.970 xe.

Doanh số của VinFast duy trì trung bình đạt khoảng 11.000 xe /tháng. Mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 8/2025 là VF 5, với 2.745 xe bán ra, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 27.109 xe.

Một phiên bản khác của VF 5 hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải là Herio Green cũng đạt 2.395 xe bán ra trong tháng 8.

Xếp thứ hai trong danh sách bán chạy của VinFast trong tháng 8 là VF 3, với 2.481 xe bán ra. Tuy nhiên tính lũy kế từ đầu năm với 28.704 xe, VF 3 đang là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam.

Xếp vị trí thứ 4 trong danh sách là mẫu VF 6, với 2.038 xe bán ra trong tháng 8. Lũy kế từ đầu năm, đã có tổng cộng 12.492 xe VF 6 được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn.

Ở phân khúc C-SUV, đã có 718 xe VF 7 được bàn giao cho khách hàng trong tháng 8, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm lên 5.099 xe.