Viettel Post đính chính phương án tăng vốn điều lệ lên gấp 4 lần của công ty con

03-10-2025 - 07:10 AM | Doanh nghiệp

Viettel Post đính chính phương án tăng vốn điều lệ lên gấp 4 lần của công ty con

Việc điều chỉnh xuất phát từ quy định của Luật Thuế GTGT 2024, theo đó phần vốn góp bằng tài sản không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa đính chính phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Viettelpost (công ty con do Viettel Post sở hữu 100%) bằng hình thức góp vốn bằng tài sản (máy tính, thiết bị văn phòng, CCDC của Tổng Công ty đang sử dụng trên kênh OS viễn thông).

Theo đó, vốn điều lệ của công ty con được điều chỉnh từ mức hiện tại 10 tỷ đồng, bổ sung thêm gần 29,5 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ sau thay đổi lên 39,5 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh xuất phát từ quy định của Luật Thuế GTGT 2024, theo đó phần vốn góp bằng tài sản không thuộc diện chịu thuế GTGT, khiến số vốn điều lệ bổ sung được xác định lại từ 32,44 tỷ đồng (gồm thuế) xuống còn 29,5 tỷ đồng (không gồm thuế) theo quy định pháp luật. ﻿

Tại buổi gặp gỡ các nhà đầu tư vào tháng 4/2025, ông Nguyễn Việt Dũng, chủ tịch HĐQT Viettel Post cho biết, khi đề xuất việc tăng vốn, công ty đã đề cập đến các bài toán nhưng thực sự vốn như chiếc áo đã quá chật, với mọi phương án đều quá chật. 5 năm qua, doanh thu Viettel Post tăng 4-5 lần nhưng vốn điều lệ tăng chỉ 1,2 lần.

Theo báo cáo đánh giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, Viettel Post hiện phải cạnh tranh với doanh nghiệp bưu chính nhà nước khác là Vietnam Post, ứng dụng trong nước Be và các công ty tư nhân nước ngoài bao gồm J&T Express, Best Express, SPX của Shopee và Grab.

Ngoài công viên logistics Viettel, có quy mô hơn 143ha tại Lạng Sơn, đại diện Viettel Post kỳ vọng có thể tiếp tục mở rộng hoạt động ra khắp Đông Nam Á và Việt Nam trở thành trung tâm giao thương của khu vực.

Từ đầu năm 2025, Viettel Post cũng đã thông qua nghị quyết thành lập công ty con tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để triển khai các dịch vụ logistics, kho bãi, hải quan và thương mại điện tử. Đây là công ty con thứ ba ở nước ngoài, bên cạnh các công ty tại Campuchia và Myanmar. ﻿

Phụng Tiên

Viettel Post

