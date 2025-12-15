Nhà ga Cảng HKQT Long Thành cùng các ống lồng dẫn khách cũng đã sẵn sàng để phục vụ Ngày đặc biệt 19/12 Ảnh: Cục hàng không

Theo thông tin chỉ đạo từ Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam, kế hoạch khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Long Thành trong tháng 12/2025 được chia làm hai giai đoạn, với kịch bản và phương án tổ chức đã được phân công rõ trách nhiệm tới từng đơn vị.

Giai đoạn 1 diễn ra vào ngày 15/12/2025 với hoạt động bay kiểm tra kỹ thuật. Vietnam Airlines được chỉ định sử dụng tàu bay Boeing 787 (Code E). Lộ trình bay bắt đầu từ việc cất cánh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, hạ cánh xuống Cảng HKQT Long Thành và quay trở lại Tân Sơn Nhất. Thành phần tham gia gồm đại diện Nhà chức trách Hàng không, tổ bay và đội ngũ kỹ thuật.

Để đảm bảo an toàn cho chuyến bay này, Bộ Xây dựng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phải hoàn tất việc dọn dẹp vệ sinh, trồng cỏ, kiểm soát vật thể lạ (FOD) trên dải bay; bố trí đầy đủ xe cứu hỏa, trang thiết bị mặt đất và nhân sự có chứng chỉ chuyên môn. Đồng thời, ACV cần phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Nai để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong suốt quá trình tổ chức bay.

Đường cất hạ cánh số 1 đã sẵn sàng đón các chuyến bay quan trọng. Ảnh: Cục hàng không

Giai đoạn 2 là sự kiện chuyến bay chính thức đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 19/12/2025. Cục Hàng không Việt Nam đã xây dựng phương án phân luồng khai thác cụ thể cho ba hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways.

Về phương án khai thác, Vietnam Airlines tiếp tục sử dụng 01 tàu bay Boeing 787 (Code E) thực hiện hành trình Nội Bài - Long Thành - Nội Bài trong khung giờ từ 6h15 đến 8h00. Đây là chuyến bay phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu, không khai thác thương mại bán vé.

Vietjet Air và Bamboo Airways mỗi hãng vận hành 01 tàu bay A320/321 (Code C), thực hiện hành trình Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất trong khung giờ từ 8h00 đến 8h40. Thành phần trên các chuyến bay này gồm tổ lái và nhân viên kỹ thuật.

Về công tác hậu cần và dịch vụ mặt đất, Cục Hàng không phân chia trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị phục vụ. Đối với Vietnam Airlines, Công ty Dịch vụ Mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS) đảm nhiệm dịch vụ mặt đất; Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO) chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa; Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC) cung ứng nhiên liệu.

Đối với Vietjet Air và Bamboo Airways, Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS) cung cấp dịch vụ mặt đất. Về nhiên liệu, hai hãng này được yêu cầu tính toán lượng dầu cho chặng bay khứ hồi, hoặc làm việc với SKYPEC nếu phát sinh nhu cầu nạp tại Long Thành. Công tác kỹ thuật do các hãng tự bảo đảm hoặc thuê đơn vị dịch vụ.

Tháp không lưu đã hoàn thành lắp đặt các thiết bị phục vụ. Ảnh: Cục hàng không

Liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, ACV xác nhận hoàn thành đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ, đèn tín hiệu và biển báo. Công tác đo sức chịu tải hệ thống sân đường đã thực hiện xong, đáp ứng tiêu chuẩn khai thác tàu bay Code E. Tuyến giao thông kết nối T1, T2 và đường trục chính nội cảng cũng được ấn định hoàn thành trước ngày 15/12.

Về phía Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Bộ Xây dựng yêu cầu đơn vị này khẩn trương hoàn tất nghiệm thu công trình, trang thiết bị hoạt động bay (tháp không lưu, radar PSR/SSR, DVOR/DME, ADS-B). VATM cần hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Hàng không Việt Nam để cấp phép cho hệ thống thiết bị và nhân viên hàng không theo quy định. Nhà chức trách hàng không có trách nhiệm hoàn thành việc cấp phép này trước ngày 15/12/2025.