Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu dự án lấn biển Cần Giờ 10 tỷ USD của Vingroup đóng hơn 1 tỷ USD tiền sử dụng, thuê đất trong năm nay

15-12-2025 - 12:35 PM | Doanh nghiệp

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise được khởi công xây dựng vào ngày 19/4/2025

UBND TPHCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm. Riêng về thu chi ngân sách, báo cáo cho biết tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế 11 tháng năm 2025 ước đạt 709.915 tỷ đồng, đạt 105,7% dự toán Trung ương giao, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

﻿Trong đó, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo và là điểm sáng tăng trưởng với 507.197 tỷ đồng, đạt 106,7% dự toán Thành phố và tăng 23% so cùng kỳ, với 16/18 khoản thu đạt và vượt tiến độ.

﻿Kết quả này có sự đóng góp lớn từ các khoản thu đột biến về nhà đất, cụ thể thu tiền sử dụng đất đạt 52.912 tỷ đồng (bằng 323,7% so cùng kỳ) và tiền thuê đất đạt 16.714 tỷ đồng (bằng 175,3% so cùng kỳ).

﻿Thành phố cho biết các khoản thu về nhà đất có đóng góp lớn của Công ty Cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ cho dự án Khu đô thị lấn biển ( gồm 21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất ) cùng các doanh nghiệp khác.

Tức là các khoản đóng góp của doanh nghiệp này trong 11 tháng đầu năm đạt 27.355 tỷ đồng﻿, tương đương 1 tỷ USD.

Siêu dự án lấn biển Cần Giờ 10 tỷ USD của Vingroup đóng hơn 1 tỷ USD tiền sử dụng, thuê đất trong năm nay- Ảnh 1.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise được khởi công xây dựng vào ngày 19/4/2025. Siêu dự án tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP HCM mới, với diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha (trong đó có hơn 1.357 ha lấn biển).

Tổng mức đầu tư của dự án là 256.110 tỷ đồng.

Khi hoàn thành toàn bộ, siêu dự án 10 tỷ USD này sẽ sở hữu tòa tháp cao 108 tầng, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí quy mô 122 ha với vườn thú mở Safari, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour... Ngoài ra, tại siêu dự án còn có mô hình mới lần đầu tiên ở Việt Nam là đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể trở thành hai người giàu nhất và nhì TTCK Việt Nam?

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể trở thành hai người giàu nhất và nhì TTCK Việt Nam? Nổi bật

Chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam lập đỉnh lợi nhuận mới, đại gia Philippines nắm 60% cổ phần

Chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam lập đỉnh lợi nhuận mới, đại gia Philippines nắm 60% cổ phần Nổi bật

Vinhomes chuyển nhượng công ty đầu tư dự án Vinhomes Ocean Park 3

Vinhomes chuyển nhượng công ty đầu tư dự án Vinhomes Ocean Park 3

12:34 , 15/12/2025
Tập đoàn MISA định vị Agentic AI là trụ cột chiến lược

Tập đoàn MISA định vị Agentic AI là trụ cột chiến lược

11:00 , 15/12/2025
Thủ tướng lần thứ 9 đến kiểm tra siêu sân bay Long Thành 110.000 tỷ, giao nhiệm vụ cho ACV, Vietnam Airlines, Vietjet

Thủ tướng lần thứ 9 đến kiểm tra siêu sân bay Long Thành 110.000 tỷ, giao nhiệm vụ cho ACV, Vietnam Airlines, Vietjet

10:39 , 15/12/2025
Bao giờ 28 máy bay đang 'đắp chiếu' vì thiếu động cơ có thể hoạt động trở lại?

Bao giờ 28 máy bay đang 'đắp chiếu' vì thiếu động cơ có thể hoạt động trở lại?

10:20 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên