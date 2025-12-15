Siêu dự án lấn biển Cần Giờ 10 tỷ USD của Vingroup đóng hơn 1 tỷ USD tiền sử dụng, thuê đất trong năm nay

UBND TPHCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm. Riêng về thu chi ngân sách, báo cáo cho biết tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế 11 tháng năm 2025 ước đạt 709.915 tỷ đồng, đạt 105,7% dự toán Trung ương giao, tăng 15,3% so với cùng kỳ.



﻿Trong đó, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ đạo và là điểm sáng tăng trưởng với 507.197 tỷ đồng, đạt 106,7% dự toán Thành phố và tăng 23% so cùng kỳ, với 16/18 khoản thu đạt và vượt tiến độ.



﻿Kết quả này có sự đóng góp lớn từ các khoản thu đột biến về nhà đất, cụ thể thu tiền sử dụng đất đạt 52.912 tỷ đồng (bằng 323,7% so cùng kỳ) và tiền thuê đất đạt 16.714 tỷ đồng (bằng 175,3% so cùng kỳ).



﻿Thành phố cho biết các khoản thu về nhà đất có đóng góp lớn của Công ty Cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ cho dự án Khu đô thị lấn biển ( gồm 21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất ) cùng các doanh nghiệp khác.

Tức là các khoản đóng góp của doanh nghiệp này trong 11 tháng đầu năm đạt 27.355 tỷ đồng﻿, tương đương 1 tỷ USD.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise được khởi công xây dựng vào ngày 19/4/2025. Siêu dự án tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP HCM mới, với diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha (trong đó có hơn 1.357 ha lấn biển).

Tổng mức đầu tư của dự án là 256.110 tỷ đồng.

Khi hoàn thành toàn bộ, siêu dự án 10 tỷ USD này sẽ sở hữu tòa tháp cao 108 tầng, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí quy mô 122 ha với vườn thú mở Safari, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour... Ngoài ra, tại siêu dự án còn có mô hình mới lần đầu tiên ở Việt Nam là đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon.