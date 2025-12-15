Tập đoàn MISA định vị Agentic AI là trụ cột chiến lược

Thành lập năm 1994, MISA hiện là tập đoàn CNTT hàng đầu Việt Nam cung cấp các giải pháp chuyển đổi số ứng dụng AI cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, và các đơn vị hành chính sự nghiệp. MISA đang đồng hành cùng gần 400.000 khách hàng tổ chức, gần 3,5 triệu cá nhân và hiện diện tại 22 quốc gia, chinh phục nhiều thị trường yêu cầu cao trên thế giới.

Bước vào kỷ nguyên số, MISA khẳng định vị thế là tập đoàn tiên phong phát triển AI theo định hướng AIaaS (AI như một dịch vụ) và AaaS (Agent như một dịch vụ), cung cấp các giải pháp Agentic AI giúp tổ chức tự vận hành 24/7.

Agentic AI – Trụ cột chiến lược định hình thế hệ sản phẩm tương lai

Agentic AI sẽ tác động toàn diện đến các dòng sản phẩm của Tập đoàn trong giai đoạn tới. Việc phát triển giải pháp được triển khai theo ba hướng chính. Thứ nhất là chuyển đổi sản phẩm doanh nghiệp theo mô hình Agentic Enterprise. Thứ hai là chuyển đổi sản phẩm cho đơn vị Hành chính sự nghiệp theo mô hình Agentic Public Administration. Thứ ba là xây dựng sản phẩm mới phục vụ dịch vụ công theo mô hình Agentic Public Service.



Agentic Enterprise: Mô hình doanh nghiệp tự vận hành mở ra chuẩn vận hành mới cho tương lai

Trong đó, Agentic Enterprise được xác định là hình mẫu doanh nghiệp tự vận hành của tương lai. Các AI Agent sẽ đảm nhiệm vai trò phân tích, ra quyết định và thực thi trên toàn bộ chuỗi quy trình kinh doanh. Không chỉ tự động hóa tác vụ, Agent còn có khả năng học hỏi, thích ứng liên tục và vận hành trong khuôn khổ mục tiêu chiến lược cũng như quy định pháp luật. MISA nhấn mạnh Agentic AI không thay thế con người. Con người và Agent làm việc cùng nhau để tạo ra sự thành công của đơn vị, tổ chức. Con người sẽ đảm nhiệm vai trò giám sát và sáng tạo, còn Agent hỗ trợ vận hành với hiệu suất vượt trội.

MISA xác định Agentic AI là trụ cột chiến lược định hình thế hệ sản phẩm tương lai

Song song với định hướng sản phẩm, MISA cũng điều chỉnh chiến lược kinh doanh từ mô hình bán phần mềm truyền thống sang cung cấp phần mềm SaaS kèm lượng credit miễn phí để người dùng sớm hình thành thói quen làm việc với Agent. Đây được xem là bước đi quan trọng trong hành trình chuyển đổi MISA từ doanh nghiệp bán phần mềm sang doanh nghiệp bán Trí thông minh, khi giá trị cốt lõi của sản phẩm nằm ở khả năng vận hành linh hoạt và sức mạnh tự động hóa của AI Agent. Các giải pháp như nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS và MISA AMIS OneAI đang được người dùng đánh giá cao khi tích hợp những năng lực Agentic AI tiên phong.

Agentic AI: Đưa đơn vị Hành chính sự nghiệp và dịch vụ công bước vào kỷ nguyên tự vận hành

Không chỉ tập trung vào khối doanh nghiệp, MISA mở rộng chiến lược Agentic AI sang lĩnh vực Hành chính sự nghiệp thông qua mô hình Agentic Public Administration. Tại đây, các AI Agent sẽ vận hành các quy trình nội bộ của cơ quan quản lý như kế toán, nhân sự, tài sản, tổng hợp và hành chính. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm tải cho đội ngũ công chức – viên chức và nâng cao hiệu suất quản trị.

Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT MISA chia sẻ về định hướng chiến lược của MISA khi tái định vị thương hiệu

Cách tiếp cận này tiếp tục khẳng định quan điểm "AI đồng hành cùng con người": công chức – viên chức vẫn giữ vai trò giám sát và đưa ra quyết định quan trọng, trong khi Agent đảm nhiệm xử lý tác vụ nhanh, chính xác và nhất quán. Các giải pháp như Nền tảng quản trị hành chính thông minh MISA iGOV, Nền tảng quản trị bệnh viện thông minh MISA iHOS, Nền tảng giáo dục MISA EMIS. Robot tích hợp trí thông minh MISA AI làm công tác lễ tân, hỗ trợ thủ tục hành chính công đang chứng minh khả năng tăng năng suất đáng kể tại nhiều đơn vị Hành chính sự nghiệp trên cả nước.

Bên cạnh đó, MISA phát triển mô hình Agentic Public Service nhằm xây dựng những sản phẩm dịch vụ công có khả năng tự vận hành, từ đó giúp cơ quan quản lý cung cấp dịch vụ nhanh hơn, minh bạch hơn và cá nhân hóa cho từng công dân. MISA kỳ vọng mô hình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý và cải thiện trải nghiệm của người dân trong quá trình tương tác với Chính phủ.

Tái định vị thương hiệu – Bước chuyển tất yếu trong hành trình bước vào kỷ nguyên Agentic AI

Năm 2026 cũng là năm MISA triển khai thay đổi định vị thương hiệu nhằm phản ánh vai trò và tầm vóc mới của Tập đoàn. Sự thay đổi này xuất phát từ việc MISA phát triển thành một hệ sinh thái đa sản phẩm, đa công ty thành viên và đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ dựa trên nền tảng Agentic AI.

MISA định vị thương hiệu mới là Tập đoàn MISA tiên phong xây dựng Agentic AI cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và Chính phủ. Đối với Khối Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh, giải pháp MISA AMIS trở thành Hệ điều hành Agentic AI giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tự vận hành với đội ngũ Agents. Đối với Khối Chính phủ, MISA tiên phong phát triển nền tảng Agentic AI giúp nâng cao hiệu suất quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn và cá nhân hóa hơn. Agentic AI được xem như bước tiến mới của Chính phủ số, đưa các hệ thống từ giai đoạn số hóa sang tự vận hành bằng Agent.

Năm 2026 sẽ là năm bản lề trong hành trình chuyển đổi chiến lược, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của Tập đoàn MISA trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển ứng dụng AI. Với định hướng Agentic AI, MISA cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan Chính phủ trong việc nâng cao năng suất, gia tăng lợi thế cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.