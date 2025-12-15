Bao giờ 28 máy bay đang 'đắp chiếu' vì thiếu động cơ có thể hoạt động trở lại?

Trước thực trạng trên, các hãng hàng không Việt đã phải chọn phương án nhập hoặc thuê thêm hàng loạt máy bay mới với chi phí đắt đỏ. Nhiều ý kiến dự báo, nếu mọi chuyện suôn sẻ, thuận lợi thì nhiều chiếc trong số đó có thể khai thác từ giữa năm 2026.

Đại diện của một hãng hàng không cho biết, việc 28 máy bay không thể hoạt động do thiếu động cơ đã diễn ra cách đây từ vài năm trước.

Nhiều máy bay trên toàn cầu phải triệu hồi để kiểm tra động cơ. (Ảnh minh họa: Reuters)

“Từ trước 2024, hàng nghìn máy bay của các hãng hãng không trên thế giới đã phải sửa chữa động cơ và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đã liên hệ với nhà sản xuất Pratt & Whitney để đưa máy bay đi sửa chữa theo đúng quy định và đã sửa được một số chiếc.

Sang năm 2025, do các hãng bay trên thế giới vẫn phải nâng cấp, sửa chữa máy bay nên phải chờ đến lượt. Hiện các hãng nội địa còn 28 máy bay chưa hoạt động được, chúng tôi vẫn phải chủ động các phương án thuê máy bay bù vào số này, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là phục vụ cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Có thể 28 máy bay còn lại sẽ được hoàn thành sửa chữa và đưa vào khai thác từ giữa năm 2026” , vị này nói.

Trước đó, cuối năm 2023, nhà sản xuất động cơ Pratt & Whitney xác nhận có hơn 1.000 động cơ PW1100G gặp lỗi sản xuất, cần phải thu hồi để sửa chữa. Loại động cơ này được trang bị phổ biến trên dòng máy bay A320Neo và A321Neo.

Tại Việt Nam, có 44 máy bay Airbus A321Neo của các hãng hàng không Việt Nam bị ảnh hưởng (Vietnam Airlines 20 chiếc, Vietjet 24 chiếc).

Tính đến ngày 15/12/2025, toàn ngành còn 28 máy bay phải "đắp chiếu" dừng bay do thiếu động cơ, chiếm 13,1% đội máy bay thương mại (28/213). Số máy bay nằm sân bao gồm 24 chiếc A321neo, 3 chiếc A350 và 1 A320ceo. Con số này đã giảm 5 máy bay so với cùng kỳ 2024 nhưng tình trạng thiếu động cơ - chủ yếu liên quan đến nguồn cung từ nhà sản xuất Pratt & Whitney - vẫn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác của các hãng.

Gốc rễ của khủng hoảng nằm ở lỗi kim loại bột hiếm gặp trong động cơ GTF - có thể gây nứt linh kiện. Vấn đề buộc Pratt & Whitney phải triệu hồi và kiểm tra động cơ trên các máy bay. Dự kiến kế hoạch này kéo dài cho đến năm 2026, khiến hàng loạt máy bay phải “đắp chiếu”, không thể hoạt động.

Để ứng phó với sự thiếu hụt này, thời gian qua, các hãng hàng không Việt Nam liên tiếp phải mua hoặc thuê thêm máy bay.

Mới đây nhất, ngày 13/12, Bamboo Airways đón máy bay Airbus A320 mang số hiệu ER-0005 với mục đích tăng cường trước thềm cao điểm cuối năm.

Vietjet Air trong vòng 1 tháng qua cũng đã đón 22 máy bay mới, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong mùa Tết 2026. "Đây là một đợt tăng cường đội tàu bay lớn nhất từ trước đến nay với 22 tàu bay A321neo ACF, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết 2026 và mở rộng mạng bay quốc tế", Vietjet cho biết.

Theo kế hoạch, Vietjet sẽ đưa vào khai thác 9 tàu bay Boeing cho Vietjet Thái Lan, 7 tàu Airbus thế hệ mới cho đội bay Vietjet Việt Nam, 4 tàu bay thuê ướt phục vụ cao điểm và 2 tàu COMAC tiếp tục khai thác đường bay Côn Đảo.