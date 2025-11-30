Airbus cảnh báo khẩn: Toàn bộ máy bay A320, A321 tại Việt Nam đã hoàn thành cập nhật phần mềm

Toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 đang khai thác của các hãng hàng không Việt Nam đã hoàn thành cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC mà nhà sản xuất máy bay Airbus và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) đặt ra phải xong trước 6 giờ 59 ngày 30-11.

Kỹ sư Vietjet đang cập nhật phần mềm

Do vậy, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet trở lại bình thường, không còn bị ảnh hưởng bởi chỉ lệnh cập nhật phần mềm khẩn cấp từ EASA và nhà sản xuất máy bay Airbus.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Airbus và chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam vào nửa đêm 28-11, các hãng hàng không đã lập tức kích hoạt quy trình kỹ thuật, triển khai đồng bộ việc cập nhật phần mềm cho các máy bay Airbus bị ảnh hưởng tại ba trung tâm kỹ thuật chính Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng với đầy đủ công cụ, phần mềm và hướng dẫn từ nhà sản xuất và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, khai thác và điều hành bay đã giúp hoàn thành yêu cầu trước hạn, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến lịch bay.

Từ ngày 30-11, hoạt động khai thác của các hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết việc triển khai cập nhật phần mềm máy tính cho các máy bay Airbus với số lượng lớn nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động ứng phó với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, đảm bảo duy trì kế hoạch khai thác và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ lệnh của nhà sản xuất máy bay và EASA, đồng thời đảm bảo thông tin kịp thời và có chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị ảnh hưởng .

Một điều đáng ghi nhận là các hãng hàng không Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau rất hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, vì lý do bất khả kháng nên một số chuyến bay phải điều chỉnh thời gian so với lịch trình ban đầu, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không cảm ơn sự chia sẻ, thấu hiểu và động viên của hành khách.

Trước đó, 23 giờ ngày 28-11 (giờ Việt Nam), nhà sản xuất máy bay Airbus gửi điện cảnh báo khẩn (AOT); đồng thời, EASA ban hành EAD số 2025-0268-E yêu cầu các hãng hàng không đang khai thác các dòng máy bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay); hiệu lực thực hiện trước chuyến bay đầu tiên từ thời điểm 6 giờ 59 ngày 30-11-2025 giờ Việt Nam.

Các hãng hàng không Việt Nam có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng. Trong đó, Vietjet có 69 máy bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng, còn lại của Vietnam Airlines.

Sáng 30-11, đại diện Vietnam Airlines cho biết toàn bộ đội máy bay Airbus A320 và A321 của hãng đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo đúng yêu cầu của Airbus và Cục Hàng không Việt Nam trước thời hạn. Sau khi hoàn thành cập nhật, các máy bay đã được đưa vào khai thác bình thường trở lại.

Vietjet cũng vưad cho biết đã huy động nguồn lực trong và ngoài nước, phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam và Airbus để hoàn tất tiến độ cập nhật nhanh chóng và đồng bộ. Đến 3 giờ sáng ngày 30-11, hãng đã hoàn tất cập nhật 69 máy bay Airbus A320/A321, sớm gần 4 giờ so với thời hạn của cơ quan chức năng và Airbus.