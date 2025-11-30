Cục trưởng Hàng không: Máy bay Airbus tại Việt Nam sẽ cập nhật phần mềm khẩn cấp trước thời hạn

Chiều 29-11, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành thực hiện Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) của Cơ quan An toàn hàng không Châu Âu (EASA) đối với toàn bộ các máy bay Airbus A320/A321 bị ảnh hưởng trước thời hạn hiệu lực của EAD (6 giờ 59 ngày 30-11); cơ bản đảm bảo hoạt động khai thác, phục vụ hành khách theo kế hoạch và duy trì các điều kiện về an toàn hàng không.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng (giữa) chủ trì cuộc họp khẩn với các đơn vị có liên quan trước cảnh báo khẩn của Airbus và chỉ lệnh của Cơ quan An toàn hàng không Châu Âu. Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam



Trước đó, 23 giờ ngày 28-11 (giờ Việt Nam), nhà sản xuất máy bay Airbus gửi điện cảnh báo khẩn (AOT); đồng thời, EASA ban hành EAD số 2025-0268-E yêu cầu các hãng hàng không đang khai thác các dòng máy bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay); hiệu lực thực hiện trước chuyến bay đầu tiên từ thời điểm 6 giờ 59 ngày 30-11-2025 giờ Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã tổ chức ngay cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam. Qua báo cáo nhanh của các hãng hàng không, có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng.

Cục trưởng Uông Việt Dũng đã có công điện yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động tổ chức thực hiện ngay và tuân thủ đầy đủ các nội dung của EAD 2025-0268-E; phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện; rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến hành khách. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ người vận chuyển, bao gồm việc hỗ trợ đổi chuyến bay gần nhất, miễn phí đổi chuyến và hoàn vé cho hành khách bị ảnh hưởng.

"Có thể nói, mặc dù số lượng máy bay bị ảnh hưởng rất lớn, tuy nhiên các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động tổ chức thực hiện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao ngay sau khi Airbus ban hành AOT và EASA ban hành EAD. Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực về con người, thiết bị, dụng cụ và phần mềm sẵn có, các hãng đã chủ động tính toán, sắp xếp một cách khoa học, phân bổ hợp lý giữa lịch bay và kế hoạch dừng máy bay để vừa đảm bảo duy trì kế hoạch khai thác vừa đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ lệnh của nhà sản xuất máy bay và EASA; đảm bảo thông tin kịp thời và có chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị ảnh hưởng . Một điều đáng ghi nhận, trong quá trình thực hiện, các hãng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau rất hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục Hàng không"- ông Dũng khẳng định.

Cũng theo Cục trưởng Uông Việt Dũng, trong quá trình thực hiện, vì lý do bất khả kháng nên một số chuyến bay phải điều chỉnh thời gian so với lịch trình ban đầu, Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, thấu hiểu và động viên của hành khách.

Ghi nhận ngày 29-11 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), hoạt động bay vẫn diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Ngay trong đêm 28-11, các hãng hàng không trong nước đã chủ động kích hoạt quy trình kỹ thuật, làm việc xuyên đêm để thực hiện cập nhật phần mềm. Quy trình kỹ thuật diễn ra nhanh chóng (khoảng 1 giờ/máy bay) nên không gây xáo trộn lớn đến lịch bay.

Về tình hình khai thác thực tế, Vietjet Air ghi nhận ảnh hưởng rất hạn chế tại đầu sân bay Nội Bài với chỉ 4 cặp chuyến bay phải điều chỉnh (gồm 2 chuyến quốc tế và 2 chuyến nội địa). Đáng chú ý, toàn bộ hành khách của các chuyến bay này đã được hãng lên phương án giải tỏa, hỗ trợ chuyển đổi hành trình xong từ đêm 28-11.

Vietjet cho biết đến sáng ngày 29-11, đã hoàn thành cập nhật 45/69 máy bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Hãng đang tiếp tục tăng tốc thực hiện để bảo đảm toàn bộ đội bay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong thời hạn quy định của cơ quan chức năng và Airbus.

Với Vietnam Airlines, đội ngũ Công ty Kỹ thuật máy bay (VAECO) đang dốc toàn lực thực hiện cập nhật phần mềm cho khoảng 20 máy bay bị ảnh hưởng, dự kiến sẽ hoàn tất toàn bộ công tác này ngay trong ngày 29-11.