VinCons tung cú sốc lương ngành xây dựng: Tổ trưởng 40 triệu/tháng, công nhân 25 triệu cao hơn Chỉ huy trưởng của đối thủ, tuyển 100.000 quân vẫn là thách thức

13-12-2025 - 09:44 AM | Doanh nghiệp

Việc VinCons công bố tuyển dụng 100.000 nhân sự với mức thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung không đơn thuần là hoạt động mở rộng quy mô mà là lời giải cho bài toán lao động ngành xây dựng.

Thị trường lao động ngành xây dựng trong quý II năm 2025 đang chứng kiến những biến động trái chiều.

Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) cho biết, nhu cầu tuyển dụng toàn ngành tăng trưởng 171,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số lượng hồ sơ ứng tuyển lại sụt giảm mạnh 42,52% .

Giữa bối cảnh đó, Công ty CP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons thông báo tuyển dụng quy mô 100.000 nhân sự.

Điểm nhấn không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở việc doanh nghiệp này đưa ra một khung thu nhập thiết lập mặt bằng thu nhập mới cho ngành này.

Trả cao hơn 40% đến 60% so với trung bình thị trường

Theo thông báo chính thức, mức thu nhập cho vị trí tổ trưởng tại VinCons dao động từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Đối với công nhân và thợ chính, mức thu nhập được đề xuất nằm trong khoảng từ 15 đến 25 triệu đồng.

Để thấy rõ sự khác biệt, cần đặt các con số này cạnh dữ liệu trung bình của thị trường hiện tại. Số liệu từ bài viết của VACC cho biết, trên thị trường, mức lương của chỉ huy trưởng công trường tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện chỉ ở mức khoảng 18,6 triệu đồng. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức thu nhập của một tổ trưởng tại VinCons.

Đối với nhóm thợ chính và thợ phụ trên thị trường, thu nhập bình quân lần lượt nằm trong khoảng 9 đến 18 triệu đồng và 4,5 đến 10,5 triệu đồng. Như vậy, mức chi trả của VinCons hiện đang cao hơn khoảng 40% đến 60% so với mức trung bình, tạo ra một áp lực cạnh tranh rất lớn lên các đơn vị thi công truyền thống.

Số liệu của VACC cũng cho biết, hiện tại, tỷ lệ kỹ sư, trung cấp và công nhân nghề đang duy trì ở mức 1 – 1,3 – 0,5. Đây là một sự lệch pha lớn so với tỷ lệ chuẩn của thế giới là 1 – 4 – 10.

Đáng chú ý, 75% lực lượng lao động trong ngành là nhân sự thời vụ và chưa qua đào tạo bài bản. Trong khi đó, nhóm thợ bậc cao chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn khoảng 7%, tạo nên sự khan hiếm nhân lực có tay nghề.

Tương quan so với các nhà thầu lớn

Xét về tương quan lực lượng, quy mô tuyển dụng mục tiêu của VinCons cho thấy tham vọng lớn của doanh nghiệp này. Tính đến cuối năm 2024, Coteccons có vốn điều lệ 1.036 tỷ đồng và duy trì hệ sinh thái khoảng 30.000 nhân sự, nhưng số lượng nhân sự ký hợp đồng trực tiếp chỉ hơn 3.200 người.

Các đơn vị khác như Newtecons hiện có khoảng 15.000 nhân sự, UDIC khoảng 10.000 người và Vinaconex ghi nhận 7.293 lao động. Riêng Hòa Bình đã thu hẹp quy mô xuống còn 1.262 người so với mức đỉnh điểm khoảng 31.000 nhân sự vào năm 2019.

Mục tiêu sở hữu 100.000 nhân sự trực tiếp của VinCons gấp hơn 3 lần tổng lực lượng trong hệ sinh thái của nhà thầu lớn nhất hiện nay. Điều này đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình sử dụng thầu phụ sang việc xây dựng đội ngũ cơ hữu hùng hậu.

Động lực cho chiến lược này xuất phát từ nhu cầu nội tại cấp bách của doanh nghiệp. VinCons, với tư cách là đơn vị thành viên 100% vốn thuộc sở hữu của Vinhomes và vừa tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng vào tháng 7/2024, đang đảm nhận vai trò thi công trực tiếp cho chuỗi đại dự án. Các công trình trọng điểm bao gồm Vinhomes Ocean Park 1-2-3, Khu đô thị Cổ Loa, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Công ty 1.000 tỷ của ông Phạm Nhật Vượng tuyển dụng lớn chưa từng có: 100.000 người, lương lên tới 40 triệu/tháng

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

