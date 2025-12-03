Dự án 178.000 tỷ đồng của Vingroup được chốt tên trong danh mục quan trọng

Ngày 2/12/2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2634/QĐ-TTg, chính thức phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) LNG Hải Phòng nằm trong danh mục các dự án nguồn điện trọng điểm quốc gia, với tổng công suất quy hoạch lên tới 4.800 MW – thuộc nhóm dự án quy mô lớn nhất miền Bắc.

﻿Trong danh sách các NMNĐ trọng điểm ngành năng lượng còn có 20 dự án khác như Nhà máy LNG Quảng Ninh, Thái Bình, Nghi Sơn, Công Thanh,...

﻿Các dự án Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) như NMTĐ tích năng Bác Ái (Công suất 1.200 MW), NMTĐ tích năng Phước Hòa (1.200 MW).



Nhóm mở rộng công suất (MR): Gồm NMTĐ Sơn La mở rộng (800 MW), Lai Châu mở rộng (260 MW) và Huội Quảng mở rộng.

Danh sách cũng nêu danh mục các dự án trọng điểm về điện gió ngoài khơi, các chuỗi dự án Khí – Điện (Sử dụng khí mỏ trong nước), hệ thống lưới điện và liên kết khu vực, lọc hóa dầu và Trung tâm năng lượng.