Sàn chứng khoán đón thêm 1 doanh nghiệp thép vào ngày 15/12, giá tham chiếu 10.100 đồng

Thép Việt Long

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận cho 24,5 triệu cổ phiếu VLS của CTCP Sản xuất Thép Việt Long giao dịch trên UPCoM từ ngày 15/12, với giá tham chiếu 10.100 đồng/cp. Mức giá này tương ứng định giá doanh nghiệp vào khoảng 247,5 tỷ đồng.

CTCP Sản xuất Thép Việt Long thành lập năm 2019 với vốn điều lệ ban đầu 42 tỷ đồng và 4 lần nâng vốn lên 245 tỷ đồng như hiện nay.

Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh các dòng ống thép đen, ống thép mạ kẽm và ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Nhà máy đặt tại KCN Thanh Liêm (Ninh Bình) sở hữu công suất thiết kế 72.000 tấn thép/năm và 60.000 tấn/năm đối với dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng, phục vụ hoàn toàn thị trường trong nước.



Sản phẩm của Việt Long có mặt tại nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như Vin Cổ Loa, cầu Nguyễn Trãi – cầu Rào (Hải Phòng), đường Vành đai 4 Hà Nội, Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Đồng Đăng – Trà Lĩnh, cao tốc Bắc – Nam hay cầu Mỹ Thuận 2.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024 ghi nhận doanh thu hơn 600 tỷ đồng, tăng gần 88% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 306 triệu đồng, giảm hơn 90%. Lý do là doanh nghiệp dồn lực mở rộng quy mô và phát triển thị trường, kéo chi phí tăng nhanh trong khi biên lợi nhuận bị thu hẹp.

VLS kỳ vọng kết quả sẽ cải thiện trong những năm tới khi nhà máy vận hành ổn định ở mức công suất tối ưu, tỷ trọng doanh thu sản xuất tăng và chi phí tài chính được kiểm soát chặt chẽ.

Công ty cho biết thị trường thép Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 duy trì tăng trưởng ở cả sản lượng và nhu cầu nội địa, dù xuất khẩu còn khó khăn. Riêng 8 tháng đầu năm, sản lượng thép thành phẩm vượt 21 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ; tiêu thụ trong nước đạt hơn 20,7 triệu tấn, tăng 8%. Động lực chủ yếu đến từ đầu tư công và phục hồi bất động sản, song ngành vẫn đối mặt dư cung và biến động quốc tế.

Về sở hữu, Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Giang là cổ đông lớn nhất với gần 52% cổ phần. Ông Giang cũng là Tổng Giám đốc CTCP Thép Tổng hợp – đơn vị đang nắm 18,5% vốn VLS. Bà Nguyễn Thị Hằng, vợ ông Giang và là Thành viên HĐQT, sở hữu 9,68%. Nhóm cổ đông liên quan ông Giang vì vậy kiểm soát gần 80% vốn điều lệ của Thép Việt Long.

