CEO SotaTek Lưu Chung Tuyến: Thoát khỏi cái bóng gia công để phát triển công nghệ lõi cho Việt Nam

Trong thập kỷ qua, câu hỏi lớn nhất đối với các doanh nghiệp công nghệ tại Đông Nam Á là: Làm thế nào để thoát khỏi cái bóng của mô hình gia công (outsourcing) truyền thống để vươn lên trở thành người kiến tạo giá trị (value creator) trên chuỗi giá trị toàn cầu? Nhiều công ty đã chọn cách mở rộng quy mô tuyến tính, nhưng ít ai dám đặt cược vào việc xây dựng công nghệ lõi trong nước và cạnh tranh bằng sản phẩm sáng tạo.



Làn sóng AI cuộn lên buộc doanh nghiệp phải quyết định nhanh hơn, dám hơn và đôi khi phải rời bỏ những “vùng an toàn” từng nuôi sống mình suốt thập kỷ. Không ít công ty loay hoay giữa tăng trưởng ngắn hạn và tương lai dài hạn, giữa mở rộng nhân sự và tối ưu vận hành, giữa chạy theo trào lưu và xây dựng năng lực cốt lõi.

Chính trong bối cảnh đầy giằng xé ấy, câu chuyện của CEO Lưu Chung Tuyến và SotaTek trở nên đáng chú ý. Thay vì chọn con đường dễ dàng, anh quyết định đưa doanh nghiệp bước vào một cuộc tự làm mới triệt để: đặt cược vào AI và công nghệ lõi, tái cấu trúc vận hành, xây dựng sản phẩm riêng, và kiên trì giữ vững đội ngũ ngay giữa giai đoạn thị trường lao dốc. Thay vì chỉ mở rộng đội ngũ, ông đã đưa ra quyết định chiến lược đặt toàn bộ trọng tâm vào "Future is AI" và phát triển hệ sinh thái "Made by Sota".

Sự lựa chọn này không chỉ cho thấy một tư duy khác với mặt bằng chung, mà còn hé mở chân dung một nhà lãnh đạo tin vào giá trị dài hạn hơn là những con số đẹp trong ngắn hạn.

Tầm nhìn AI

SotaTek là một trong những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hiếm hoi xây dựng được dấu ấn quốc tế nhờ chiến lược làm chủ công nghệ lõi và phát triển song song hai mũi nhọn: dịch vụ công nghệ giá trị cao và hệ sinh thái sản phẩm “Made by Sota”.

Sự thành công này có đóng góp rất nhiều từ CEO Lưu Chung Tuyến, một nhà lãnh đạo mang tư duy dài hạn, kiên định với chiến lược "làm chủ công nghệ lõi" và lấy giá trị "Sự đáng tin cậy" (Reliable) làm kim chỉ nam.

Điểm nhấn chiến lược nổi bật nhất của CEO Lưu Chung Tuyến trong 2-3 năm qua không đến từ biến động thị trường, mà từ một niềm tin nội tại: doanh nghiệp Việt chỉ có thể đi xa khi làm chủ công nghệ của chính mình. Từ niềm tin đó, anh chọn chiến lược “Future is AI”, tái cấu trúc toàn bộ tổ chức, dồn nguồn lực vào R&D và xây dựng hệ sinh thái sản phẩm trí tuệ nhân tạo.

SotaAgents, NoteX, Basao, SotaVision hay RaidenX không chỉ là sản phẩm thương mại mà còn là tuyên ngôn rằng công nghệ Việt Nam hoàn toàn có thể tự tạo ra những nền tảng quốc tế. Kết quả nhanh chóng đến: tăng trưởng doanh thu hơn 20% mỗi năm, mở rộng sang 25 quốc gia và đạt 400.000 người dùng toàn cầu chỉ sau thời gian ngắn. Cùng với đó, mô hình AI Tools Superteam đã nâng hiệu suất nội bộ thêm 30%, một bước nâng cấp năng lực vận hành thay vì chỉ mở rộng nhân sự theo cách tuyến tính.

Đằng sau loạt con số là điều mà chính CEO Lưu Chung Tuyến coi là bài học lớn nhất: doanh nghiệp Việt có thể tạo ra dấu ấn toàn cầu nếu dám theo đuổi tư duy dài hạn và liên tục đổi mới công nghệ thay vì chạy theo thị trường.

Trong mắt CEO của SotaTek, tăng trưởng không nằm ở tốc độ mà ở khả năng làm chủ nền tảng công nghệ và giữ vững chuẩn chất lượng theo thời gian. Đó là lý do anh đặt ba trụ cột cho sự bền vững của doanh nghiệp: làm chủ công nghệ lõi, vận hành thông minh và mở rộng thị trường dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.

Từ AI, Cloud đến Blockchain, hướng đi của SotaTek nằm trọn trong các mũi nhọn tăng trưởng toàn cầu. Khi được hỏi nếu phải chọn duy nhất một chỉ số để đo thành công trong ba năm tới, anh chọn tỷ lệ doanh thu đến từ các dịch vụ giá trị gia tăng cao. Với anh, đây là thước đo thật sự của việc một doanh nghiệp công nghệ Việt đã bước vào chuỗi giá trị cao, không còn phụ thuộc vào mô hình gia công truyền thống.

Người đi đầu làm gương

Phong cách lãnh đạo của Lưu Chung Tuyến được định hình bởi một nguyên tắc: lãnh đạo bằng hành động và sự nhất quán. Anh tìm thấy cảm hứng từ hình ảnh Trương Gia Bình vẫn trực tiếp đi gặp khách hàng sau nhiều thập kỷ điều hành tập đoàn lớn.

“Tôi tin rằng văn hóa của một tổ chức không được tạo ra bằng khẩu hiệu, mà bằng những điều người đứng đầu làm mỗi ngày. Khi CEO sẵn sàng xắn tay vào những việc khó, trực tiếp làm mẫu và giữ kỷ luật trong từng chi tiết, đội ngũ sẽ nhìn thấy tiêu chuẩn và niềm tin để noi theo”, CEO Lưu Chung Tuyến khẳng định.

Sự nhất quán giữa lời nói và hành động giúp anh tạo dựng văn hóa kỷ luật và niềm tin trong đội ngũ, điều trở nên đặc biệt quan trọng khi SotaTek bước vào khủng hoảng cuối năm 2022.

Khi thị trường blockchain lao dốc, 30% dự án của SotaTek dừng lại chỉ trong một tháng. Thay vì cắt giảm nhân sự, CEO Lưu Chung Tuyến chọn cách khó nhất: giữ toàn bộ đội ngũ và chuyển hướng chiến lược. Công ty mở rộng sang AI, Cloud, IoT, đào tạo lại hàng trăm kỹ sư, đồng thời tấn công các thị trường mới.

Bằng giao tiếp minh bạch và việc tự mình đứng ở tuyến đầu, anh giữ cho đội ngũ niềm tin rằng công ty không bỏ lại bất kỳ ai. Quyết định này giúp SotaTek phục hồi từ năm 2023 và trở lại đà tăng trưởng mạnh trong 2024-2025, một câu chuyện hiếm thấy trong ngành công nghệ Việt.

Một ví dụ khác cho thấy rõ phong cách lãnh đạo của anh là hành trình nuôi dưỡng Giám đốc Cloud hiện tại. Từ một kỹ sư trẻ muốn nghỉ việc để tìm môi trường lớn hơn, anh được CEO Lưu Chung Tuyến đặt một câu hỏi đơn giản nhưng định hướng lại toàn bộ sự nghiệp: “Tại sao em không phải là người xây team Cloud của SotaTek?”

Lời gợi mở đó mở ra một phiên bản trưởng thành hơn của chính người kỹ sư ấy. Bốn năm sau, team Cloud đã gần 50 người, trở thành lực lượng quan trọng của công ty. Với CEO Lưu Chung Tuyến, lãnh đạo là giúp người khác nhìn thấy phiên bản tốt hơn mà chính họ còn chưa dám tin.

Nếu phải chọn một giá trị cốt lõi để bảo vệ đến cùng, CEO Tuyến khẳng định đó là Reliable-Sự đáng tin cậy. Anh coi đây là nền móng quyết định sự bền vững của doanh nghiệp, là yếu tố giữ vững niềm tin của khách hàng, đối tác và đội ngũ.

"Đổi mới có thể đưa chúng ta tiến nhanh, nhưng chính sự đáng tin cậy mới là điều đưa chúng ta đi xa," CEO Lưu Chung Tuyến nhấn mạnh.

Giá trị này cũng là "la bàn" giúp CEO của SoraTek giữ vững đạo đức trong kinh doanh. Trước cơ hội hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro đạo đức, anh luôn đặt ba điểm cố định lên bàn cân: giá trị trung thực, lợi ích dài hạn và tác động xã hội, sẵn sàng từ bỏ nếu cơ hội đó làm tổn hại đến niềm tin hoặc không phục vụ sứ mệnh "làm công nghệ vì con người".

Cuối cùng, điều CEO Lưu Chung Tuyến mong muốn để lại không chỉ là kết quả kinh doanh, mà là niềm tự hào rằng SotaTek đã góp phần đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới, chứng minh khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Anh muốn SotaTek trở thành minh chứng rằng một doanh nghiệp Việt, nếu kiên định với đổi mới, tử tế trong cách làm và bền bỉ trong hành trình, thì có thể tạo ra tác động vượt ngoài biên giới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm những hình mẫu lãnh đạo công nghệ cho thế hệ kế tiếp, câu chuyện của Lưu Chung Tuyến là minh chứng cho một thế hệ CEO dám mơ lớn, dám đặt cược vào tương lai dài hạn và dám giữ vững giá trị đạo đức giữa lúc thị trường xoay chiều nhanh hơn bao giờ hết.