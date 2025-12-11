Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư dự án điện hạt nhân quy mô nhỏ

Sáng 11/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 với 424/436 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Đáng chú ý, liên quan đến phát triển điện hạt nhân mô đun nhỏ, Nghị quyết quy định khuyến khích doanh nghiệp khu vực Nhà nước và tư nhân tham gia nghiên cứu, đầu tư.

" Việc phát triển điện hạt nhân mô đun nhỏ phải bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân, phù hợp với quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử và pháp luật khác có liên quan. Theo từng thời kỳ, căn cứ nhu cầu phát triển và tình hình thương mại hóa công nghệ, Chính phủ ban hành cơ chế đầu tư phát triển điện hạt nhân mô đun nhỏ ", Nghị quyết nêu.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết.

Bỏ quy định nhà đầu tư điện gió ngoài khơi có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng

Với dự án điện gió ngoài khơi, Nghị quyết quy định: Dự án điện gió ngoài khơi bán điện lên hệ thống điện quốc gia được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải đáp ứng một số điều kiện.

Đó là: Đáp ứng điều kiện về quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, hàng hải, dầu khí; Có trong Quy hoạch phát triển điện lực và dự kiến vận hành trong giai đoạn 2025-2030.

Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Nhà đầu tư được chấp thuận thực hiện đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán điện với bên mua điện. Giá điện của dự án điện gió ngoài khơi của nhà đầu tư không cao hơn mức giá tối đa của khung giá điện gió ngoài khơi tại năm đàm phán.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi có điểm gom công suất dự án điện gió ngoài khơi thuộc địa giới hành chính do mình quản lý có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án điện gió ngoài khơi này.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan khác có liên quan. Việc lấy ý kiến do cơ quan đăng ký đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện trong quá trình gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nghị quyết cũng quy định Chính phủ quy định về điều kiện của doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi để thực hiện dự án; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề xuất khảo sát dự án điện gió ngoài khơi…

Như vậy, so với dự thảo trước đây, Nghị quyết vừa được thông qua bỏ quy định yêu cầu nhà đầu tư điện gió ngoài khơi có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng.

Với cơ chế mua bán điện trực tiếp, giá điện tại hợp đồng mua bán điện thông qua lưới điện kết nối riêng hay lưới điện quốc gia sẽ đều do bên bán và bên mua điện đàm phán, thỏa thuận.

Nghị quyết mở rộng đối tượng được trực tiếp tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp tại các đơn vị bán lẻ điện ở khu công nghiệp, công nghệ thông tin, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu đô thị và khu thương mại tự do.

Với các dự án dầu khí, than quan trọng cấp bách của quốc gia, không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Với những dự án đang triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tiếp tục thực hiện song song trong trường hợp có điều chỉnh về quy hoạch, kế hoạch có liên quan. Thẩm quyền quyết định dự án sẽ do chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo Nghị quyết trước giờ Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, việc quy định vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng là để hướng tới lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và thể chế quan điểm tại Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về việc giao doanh nghiệp có uy tín, thực lực phát triển dự án điện gió ngoài khơi.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng quy định nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết.

" Quá trình xây dựng nội dung đã giao Chính phủ quy định chi tiết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ xem xét việc giảm mức vốn điều lệ thấp hơn 10.000 tỷ đồng, nhằm thu hút tối đa nguồn lực của nhà đầu tư trong nước và quốc tế có năng lực tham gia đầu tư, phát triển dự án điện gió ngoài khơi trong quy hoạch phát triển điện lực đã duyệt ", Bộ trưởng nói.