Saigontel muốn tăng vốn điều lệ vượt 2.900 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu

Mới đây, CTCP Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, MCK: SGT, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Theo đó, Saigontel dự kiến chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là hơn 1.480 tỷ đồng sẽ được Saigontel sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

Nguồn: SGT

Thời gian dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu trong quý IV/2025 - quý II/2026, sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Nếu đợt chào bán thành công, tổng số lượng cổ phiếu của Saigontel sẽ tăng từ hơn 148 triệu cổ phiếu lên hơn 296 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 1.480 tỷ đồng lên hơn 2.960 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Saigontel mang về doanh thu thuần hơn 1.285 tỷ đồng, tăng 51,6% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 356,6 tỷ đồng, gấp 12,8 lần cùng kỳ.

Theo giải trình của Saigontel, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 của doanh nghiệp tăng mạnh là do dự án Đại Đồng Hoàn Sơn Giai đoạn 2 của chi nhánh công ty tại tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất pháp lý và bắt đầu triển khai từ cuối năm 2024 nên kết quả đạt được ở năm 2025 rất tốt.

Bên cạnh đó, thu nhập khác của doanh nghiệp tăng từ 1,4 tỷ đồng lên hơn 6,3 tỷ đồng do chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh nhận được tiền bồi thường tổn thất do bão Yagi gây ra. Đồng thời, chi phí khác lũy kế giảm 92% so với cùng kỳ, xuống còn gần 1,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Saigontel giảm 6,6% so với đầu năm, xuống còn hơn 7.697 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 3.701 tỷ đồng, chiếm 48,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.249 tỷ đồng, giảm 14,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 3.709 tỷ đồng, chiếm 70,7% tổng nợ.



