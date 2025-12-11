Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kinh Bắc (KBC) một mình một sân tại 2 dự án điện gió tổng mức đầu tư gần 14.700 tỷ đồng

Kinh Bắc (KBC) một mình một sân tại 2 dự án điện gió tổng mức đầu tư gần 14.700 tỷ đồng

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 có tổng mức đầu tư gần 6.905 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 56ha và dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 có tổng mức đầu tư hơn 7.771 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 62ha.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 4/12/2025, tại thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đăng ký thực hiện hai dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2, chỉ có một nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang.

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 1 có tổng mức đầu tư gần 6.905 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 56ha tại Xã Canh Liên, Tỉnh Gia Lai với công suất thiết kế 160MW và sản lượng điện hàng năm dự kiến khoảng 502 triệu kWh/năm.

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 có tổng mức đầu tư hơn 7.771 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 62ha tại Xã Vân Canh và Xã Canh Liên, Tỉnh Gia Lai với công suất thiết kế 180MW và sản lượng điện hàng năm dự kiến khoảng 623,2 triệu kWh/năm.

Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang là công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã CK: KBC). Tại ngày 30/9/2025, nắm giữ 96,45% tỷ lệ lợi ích và 100% tỷ lệ biểu quyết tại CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang.

CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang thành lập năm 2005, trụ sở chính tại KCN Quang Châu, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, có vốn điều lệ 3.400 tỷ đồng.

CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang là chủ đầu tư KCN Quang Châu với quy mô 516 ha. Năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế đạt 465 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2023. Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang đạt gần 7.933 tỷ đồng.

Về KBC, ﻿lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần KBC đạt gần 5.039 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 1.563 tỷ đồng - gấp 2,5 và 3,9 lần cùng kỳ. Động lực đến từ hoạt động cho thuê đất và cơ sở hạ tầng khu công nghiệp hơn 3.680 tỷ đồng (gấp 3,3 lần), chuyển nhượng bất động sản hơn 696 tỷ đồng (tăng 65% so với cùng kỳ) và phát sinh gần 133 tỷ đồng từ việc bán nhà xưởng.

Thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản Kinh Bắc đạt gần 66.600 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền hơn 9.400 tỷ đồng, tăng 43%. Hàng tồn kho cũng tăng mạnh 81% lên gần 25.100 tỷ đồng, do dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát tăng 92% lên hơn 16.200 tỷ đồng, Khu công nghiệp Lộc Giang gấp gần 25 lần đầu năm, lên hơn 1.400 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/12, cổ phiếu KBC có giá ﻿33.200 đồng/cp, vốn hóa thị trường gần 31.300 tỷ đồng.

Bộ Công Thương muốn nâng tỷ lệ bao tiêu đầu ra điện gió ngoài khơi từ 80% lên 90%, VinEnergo muốn 100%

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

