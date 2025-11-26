Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Trùm" điện gió, điện mặt trời Thái Lan kiếm hơn 2.100 tỷ tại Việt Nam sau 9 tháng

26-11-2025 - 08:02 AM | Doanh nghiệp

Super Energy của Thái Lan, nổi bật với các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam như điện mặt trời như Lộc Ninh 1,2,3; điện gió HBRE Chư Prông, vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm nay.

Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đạt được doanh thu 6,2 tỷ baht (5.035,5 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế 20 triệu baht (16,2 tỷ đồng), lần lượt giảm 14% và 99,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng tại Việt Nam trong giai đoạn này, doanh nghiệp đạt doanh thu 2,3 tỷ baht từ điện mặt trời (1.868 tỷ đồng), giảm 9,5% so với cùng kỳ; và 322,5 triệu baht từ điện gió (262 tỷ đồng), giảm 0,3%.

Super Energy cho biết sản lượng điện mặt trời ở Việt Nam không đổi so với năm trước, nhưng vì tỷ giá thay đổi (tiền đồng mất giá so với tiền baht), ﻿nên doanh thu mảng này giảm. Tương tự, sản lượng điện gió tăng vì thời tiết thuận lợi, nhưng doanh thu giảm.

Điện mặt trời tại Việt Nam chiếm 37% tổng doanh thu của Super Energy, còn điện gió chiếm 5%. Phần doanh thu còn lại của công ty đến từ các hoạt động ở sân nhà Thái Lan, gồm điện mặt trời, điện rác, IT, cung cấp nước...﻿

Doanh thu này dẫn tới lợi nhuận gộp cho Super Energy trong 9 tháng đầu năm là 326,4 triệu baht từ điện mặt trời (265,1 tỷ đồng) và 52,3 triệu baht từ điện gió (42,5 tỷ đồng) tại Việt Nam.

﻿Danh mục của Super Energy tại Việt Nam gồm 9 dự án điện mặt trời có tổng công suất là 836,7 MW, và 4 dự án điện gió tổng 200 MW. Cả 9 dự án điện mặt trời đang hoạt động, nhưng chỉ 1 trong 4 dự án điện gió là HBRE Chư Prông đã hoạt động.

﻿Về một số vấn đề pháp lý, Super Energy cho biết dự án Lộc Ninh 3 đang có vấn đề và Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã có phán quyết vào tháng 4 rằng doanh nghiệp phải đền bù cho Nhà nước 209,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã kháng cáo và tới hết quý 3/2025 thì vẫn đang chờ kết quả.

Lùm xùm về dự án bắt đầu từ năm 2020 khi Super Energy của Thái Lan thông qua việc mua cổ phần của các công ty trung gian để thâu tóm chuỗi các dự án điện mặt trời Lộc Ninh 1, 2, 3, 4 và 5 tại khu vực vành đai biên giới. ﻿

Trong kết luận vào năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ loạt sai phạm của các dự án điện mặt trời Lộc Ninh 3, 4 và 5. Trong đó, dự án nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 được xây dựng "3 không", bất chấp pháp luật trên diện tích đất rừng sản xuất lên đến 149 ha chưa được chuyển đổi mục đích.

Ngoài ra, Super Energy cũng cho biết các dự án điện đều được EVN mua và thanh toán đầy đủ, cho đến thời điểm gần đây khi có các diễn biến mới về năng lượng tái tạo và COD. Riêng với Super Energy, nợ phải thu thương mại từ EVN đã tăng thêm 553 triệu baht (449,1 tỷ đồng).

Công ty kỳ vọng sẽ nhận được các khoản thanh toán dần dần trong chu kỳ thanh toán bình thường trong Quý 4 năm 2025 (4Q2025) cho hầu hết các dự án.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

