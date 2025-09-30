REE và TTVN hợp tác cùng các tập đoàn tỷ đô Nhật Bản khởi công 4 dự án điện gió tại Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng

Một trong những công trình điện gió đang vận hành có hiệu quả tại Vĩnh Long. Ảnh: BÁ THI, báo Vĩnh Long

Với tổng công suất thiết kế 224 MW và tổng vốn đầu tư hơn 11.284 tỷ đồng, đây là một trong những sự kiện phát triển năng lượng tái tạo có quy mô lớn nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ trước đến nay.

Lễ khởi động 4 dự án Nhà máy điện gió: V1-2 mở rộng, V1-3 giai đoạn 2, V1-5 và V1-6 giai đoạn 2, Đông Hải 3 (vị trí V3-3). (Ảnh: Báo Vĩnh Long)

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khẳng định, việc đồng loạt khởi công 4 nhà máy điện gió thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tận dụng tiềm năng gió ven biển, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển năng lượng tái tạo theo Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Khi đi vào hoạt động, 4 dự án điện gió này dự kiến sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia sản lượng khoảng 718 triệu kWh mỗi năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Về mặt kinh tế - xã hội, các dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 400 lao động trong giai đoạn xây dựng và 100 lao động khi vận hành, đóng góp cho ngân sách tỉnh ước tính 115 tỷ đồng/năm.

Theo công bố, 4 dự án được triển khai theo hai tổ hợp nhà đầu tư chính. Về phía REE Corp, REE Corp hiện là một trong những ông lớn trong ngành năng lượng với tổng công suất hơn 1.000 MW, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Mai Thanh đã trực tiếp chia sẻ thông tin chi tiết về hai dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Nhà máy điện gió V1-3 (giai đoạn 2) có công suất 48MW, vốn đầu tư 2.257 tỷ đồng. Dự án còn lại là liên danh Nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 (giai đoạn 2), có quy mô lớn hơn với công suất 80MW và tổng vốn đầu tư 3.864 tỷ đồng.

Tổ hợp do TTVN Group và các đối tác Nhật Bản triển khai cũng gồm hai dự án với cùng công suất 48MW. Nhà máy điện gió V1-2 mở rộng có tổng vốn đầu tư 2.392 tỷ đồng, được phát triển trên diện tích khoảng 215,2 ha, do Công ty Cổ phần Điện gió Trường Thành Duyên Hải (liên danh giữa TTVN Group và Tập đoàn Tokyo Gas) thực hiện.

Tương tự, Nhà máy điện gió Đông Hải 3 có tổng vốn đầu tư 2.771 tỷ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 309 ha, do Công ty Cổ phần Điện gió Đông Hải 3 (liên danh giữa TTVN Group và Tập đoàn Kumagai Gumi) làm chủ đầu tư.

Sự tham gia của các đối tác Nhật Bản đều là những 'người khổng lồ' trong ngành. Tokyo Gas là tập đoàn cung cấp khí đô thị lớn nhất Nhật Bản, trong khi Kumagai Gumi là một trong những tập đoàn xây dựng hàng đầu quốc gia này. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa TTVN Group và các đối tác này đã được kiểm chứng qua các thương vụ trước đó. TTVN và Tokyo Gas hiện đang cùng hợp tác trong 'siêu dự án' điện khí LNG Thái Bình trị giá 2 tỷ USD, còn Kumagai Gumi chính là bên đã mua lại cổ phần của TTVN tại dự án điện mặt trời Cát Hiệp (Bình Định).﻿

Phía các nhà đầu tư cam kết tập trung nguồn lực để đưa cả 4 nhà máy vào vận hành thương mại theo đúng kế hoạch vào quý IV năm 2026 , đồng thời bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ dự án.